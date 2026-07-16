Fiyatı bu işlemden sonra 100 TL'ye çıkıyor: Tarlada 40 derecede durmadan çalışıyorlar

Havanın güneşli ve çok sıcak olduğunu belirten Özer, “Sapların çekilmesi için sıcak hava olması lazım. Sıcak hava olmasa patoz çekemez. Sıcak havalarda çalışıyoruz, zor oluyor ama katlanacağız. Tırmıkla da atılır ama elle daha iyi oluyor. Önce patoz makinesinden sonra değirmende geçerek un oluyor. Sabah 08.00'de başlıyoruz ve akşam 5'de bırakıyoruz. Küçük yaştan beri yaptığım için makine sesine alıştım. Burada patoz kullanımı yaygın ve genelde patozla işimiz oluyor. Bunun buğdayını satacağız. Buğdayın sap hali 60 TL iken kaynayanı 100 TL oldu" ifadelerini kullandı.