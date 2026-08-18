Fiyatı 450 milyon TL: Sahibi hayatını kaybetti, dev otel satışa çıktı

450 MİLYON TL'LİK SATIŞ İLANI
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Tarihi Saat Kulesi'nin hemen yanında bulunan Wes Hotel, sahibi iş insanı Geylani Yenigün'ün vefatının ardından satışa çıkarıldı.
450 MİLYON TL'LİK SATIŞ İLANI
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Tarihi Saat Kulesi'nin hemen yanında bulunan Wes Hotel, sahibi iş insanı Geylani Yenigün'ün vefatının ardından satışa çıkarıldı.
Yaklaşık üç ay önce hayatını kaybeden Yenigün'ün ardından ailesi, otelin satışı için ilana çıktı. 7 Ağustos 2026 tarihli ilanda tesis için 450 milyon TL talep edildi.
ŞEHİR MERKEZİNDEKİ KONUMUYLA DİKKAT ÇEKİYOR
İzmit'in Kozluk Mahallesi'nde yer alan otel, deniz manzarası ve şehir merkezindeki konumuyla öne çıkıyor.
Yıllardır hem iş hem de turizm amaçlı konaklamalara hizmet veren tesis, Tarihi Saat Kulesi'ne olan yakınlığıyla da dikkat çekiyor.
69 ODALI, 85 YATAK KAPASİTELİ
Satış ilanında yer alan bilgilere göre otel, 69 oda ve 85 yatak kapasitesine sahip.
Toplam 17 yıllık geçmişi bulunan 4 yıldızlı tesis için zemin etüdünün bulunduğu, tapu durumunun ise kat mülkiyetli olduğu belirtildi.
SATIŞ SÜRECİ BAŞLADI
Sahibinin vefatının ardından satış kararı alınan otelin yeni yatırımcısını aradığı öğrenildi.
450 milyon TL bedelle satışa çıkarılan tesisin, konumu ve turizm potansiyeli nedeniyle yatırımcıların ilgisini çekmesi bekleniyor.