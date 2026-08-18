Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Fiyatı 450 milyon TL: Sahibi hayatını kaybetti, dev otel satışa çıktı

Fiyatı 450 milyon TL: Sahibi hayatını kaybetti, dev otel satışa çıktı

4 yıldızlı otel, sahibi Geylani Yenigün'ün vefatının ardından satışa çıkarıldı. Şehir merkezindeki otel için istenen bedel 450 milyon TL olarak açıklandı.

Kaynak: Haber Merkezi
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Fiyatı 450 milyon TL: Sahibi hayatını kaybetti, dev otel satışa çıktı - Resim: 1

450 MİLYON TL'LİK SATIŞ İLANI

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Tarihi Saat Kulesi'nin hemen yanında bulunan Wes Hotel, sahibi iş insanı Geylani Yenigün'ün vefatının ardından satışa çıkarıldı.

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Fiyatı 450 milyon TL: Sahibi hayatını kaybetti, dev otel satışa çıktı - Resim: 2

Yaklaşık üç ay önce hayatını kaybeden Yenigün'ün ardından ailesi, otelin satışı için ilana çıktı. 7 Ağustos 2026 tarihli ilanda tesis için 450 milyon TL talep edildi.

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Fiyatı 450 milyon TL: Sahibi hayatını kaybetti, dev otel satışa çıktı - Resim: 3

ŞEHİR MERKEZİNDEKİ KONUMUYLA DİKKAT ÇEKİYOR

İzmit'in Kozluk Mahallesi'nde yer alan otel, deniz manzarası ve şehir merkezindeki konumuyla öne çıkıyor.

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Fiyatı 450 milyon TL: Sahibi hayatını kaybetti, dev otel satışa çıktı - Resim: 4

Yıllardır hem iş hem de turizm amaçlı konaklamalara hizmet veren tesis, Tarihi Saat Kulesi'ne olan yakınlığıyla da dikkat çekiyor.

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Fiyatı 450 milyon TL: Sahibi hayatını kaybetti, dev otel satışa çıktı - Resim: 5

69 ODALI, 85 YATAK KAPASİTELİ

Satış ilanında yer alan bilgilere göre otel, 69 oda ve 85 yatak kapasitesine sahip.

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Fiyatı 450 milyon TL: Sahibi hayatını kaybetti, dev otel satışa çıktı - Resim: 6

Toplam 17 yıllık geçmişi bulunan 4 yıldızlı tesis için zemin etüdünün bulunduğu, tapu durumunun ise kat mülkiyetli olduğu belirtildi.

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Fiyatı 450 milyon TL: Sahibi hayatını kaybetti, dev otel satışa çıktı - Resim: 7

SATIŞ SÜRECİ BAŞLADI

Sahibinin vefatının ardından satış kararı alınan otelin yeni yatırımcısını aradığı öğrenildi.

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Fiyatı 450 milyon TL: Sahibi hayatını kaybetti, dev otel satışa çıktı - Resim: 8

450 milyon TL bedelle satışa çıkarılan tesisin, konumu ve turizm potansiyeli nedeniyle yatırımcıların ilgisini çekmesi bekleniyor.

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