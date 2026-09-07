Şeftali ve nektarin tarımının merkezlerinden biri olan Bursa'nın Gürsu ilçesinde, sezon genelinde yaşanan dalgalanmalar üreticilere hem zorlu hem de umut dolu anlar yaşattı.
Fiyatı 10 liradan 40 liraya çıktı: Üreticisinin yüzünü güldürdü
Bursa Gürsu'da aşırı arz nedeniyle 10 liraya düşen nektarin, piyasada ürünün azalmasıyla 30-40 liraya yükseldi.Kaynak: İHA
Yaz aylarında rekoltenin yüksek olması ve çeşitlerin aynı anda olgunlaşması tarlalarda yoğun bir arz fazlası oluşturdu.
Dış pazarda beklenen hareketliliğin yakalanamaması ve tüccar talebinin sınırlı kalması, temmuz ve ağustos döneminde fiyatların tarlada 10 liraya kadar gerilemesine yol açtı.
Bu durum, pek çok çiftçinin maliyetleri karşılayamayarak ağaç kesmesine kadar varan mağduriyetler yaşamasına neden oldu.
Ancak sezonun sonuna yaklaşılırken piyasa dinamiklerinde yaşanan değişim tabloyu değiştirdi.
Tarlalarda ürün miktarının azalması ve piyasaya daha dayanıklı geç dönem nektarin cinslerinin girmesiyle birlikte arz-talep dengesi yeniden kuruldu.
Soğuk hava depolarında kalitelerini koruyarak 2 ay boyunca bozulmadan dayanabilen bu geç nektarinler, Rusya, Azerbaycan, Balkan ülkeleri ve Orta Asya pazarlarına gönderilerek önemli bir ihraç kalemi oluşturdu.
Resmi verilere göre bu yıl ülke genelinde şeftali üretiminin yüzde 88 artışla 835 bin tona, nektarin üretiminin ise yüzde 107 aralığındaki artışlarla 414 bin tona ulaşması bekleniyor.
Bu yüksek rekolte baskısına rağmen geç dönemin sağladığı avantajlar üreticilere can suyu oldu.
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gürsu Ziraat Odası Meclis Üyesi Mehmet Yıldırım, yaz aylarında yaşanan sıkıntılara işaret etti.
Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:
"Yaz döneminde ürün boldu. İhracat olmadığı için mal tüccarın elinde kaldı ve piyasayı düşürdü. Şimdi tarlada ürün bitti, geçici cinsler piyasayı hareketlendirdi.”
“10 liraya kadar düşen nektarin dalında 30-40 liralara çıktı. Geç dönem üreticisi orta dönem üreticisine göre daha şanslı çünkü piyasada nektarin kalmadı.”
“Dalında 30 liradan verdik, hasadını tüccar yapıyor. İşçilik ve girdi maliyetleri geçen yıla göre çok yükseldiği için bu fiyatlar aslında maliyeti ancak karşılıyor ama yine de 10 liraya kıyasla iyi bir seviyedeyiz."
Üretici İsmet Yıldırım ise ağustos ayında tüm nektarin çeşitlerinin eş zamanlı olgunlaşmasının fiyatları tabana çektiğini ve orta dönem üreticilerini büyük zarara uğrattığını hatırlattı.
Son dönemde hasat edilen geçici cinslerin yüksek dış pazar değeri ve dayanıklılığı sayesinde fiyatların tırmanışa geçtiğini belirten Yıldırım, bu durumun hem çiftçinin hem de tüccarın yüzünü güldürdüğünü sözlerine ekledi.