İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yüksek fiyat iddialarıyla gündeme gelen 'Bedri Usta' restoranı ve sahibi Bedrettin Aydoğdu hakkında resen soruşturma başlattı.

Konuya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca, sosyal medya mecralarında kamuoyuna yansıyan ve bir vatandaşa ait paylaşımın, 'Senin takipçin az, dur ben paylaşayım da adam gör' şeklindeki ifadelerle yeniden paylaşılması suretiyle yüksek fiyat uygulamalarına ilişkin içeriklerin yayımlandığı iddiaları kapsamında, 'Bedri Usta Kebap' adıyla faaliyet gösteren işletme ile işletme sahibi Bedrettin Aydoğdu hakkında yapılan ihbar ve şikâyetler üzerine resen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Açıklamada, "İddialara konu paylaşımlara ilişkin gerekli kayıt ve tespit işlemleri yapılmış olup, ilgili kurum ve kuruluşlarla ivedilikle yazışmalara başlanmıştır. Soruşturma işlemleri, mevzuat hükümleri çerçevesinde ve titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Bedri Usta’nın Kalamış şubesinde kesilen yaklaşık 4 bin TL’lik hesap, bir tartışmanın fitilini ateşlemişti. Adisyonun paylaşılmasıyla başlayan tartışmada, Bedri Usta’nın müşteriye yönelik sert sözleri tepki çekmişti.

Tepkilerin merkezinde yer alan paylaşımda müşteri, üç kişi (birinin bebek olduğu belirtilerek) alkolsüz bir akşam yemeği için yalnızca yemek ve kuver ücretinin 3.600 TL tuttuğunu, 400 TL vale ücretiyle toplam bedelin 4.000 TL’ye ulaştığını ifade etmişti. Lahmacunun 290 TL, çorbanın ise 380 TL olmasına dikkat çeken müşteri, fiyatların makul sınırları aştığını vurgulamıştı.

Şikâyetler üzerine Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin söz konusu restoranda inceleme yaptığını duyurmuştu.

Denetimlerin ardından Bedri Usta eleştirilere konu olan paylaşımı alıntılayarak “Takipçin az, paylaşayım da ADAM gör” ifadelerini kullanmıştı.