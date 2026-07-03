Çin'de düzenlenen resmi lansmanla duyurulan cihaz; güçlü Snapdragon işlemcisi, yüksek yenileme hızına sahip dev ekranı ve 10.000 mAh kapasiteli devasa bataryasıyla dikkat çekiyor. Donanım olarak markanın diğer yeni modeli iQOO Pad 5c ile büyük benzerlikler taşıyan tablet, hem iş süreçleri hem de üst düzey multimedya tüketimi için güçlü bir alternatif sunuyor.

YÜKSEK HIZLI DEV EKRAN VE ŞIK TASARIM

Vivo Pad 5c, görsel deneyimi üst seviyeye çıkaran 12,1 inç büyüklüğünde ve 2.8K çözünürlüğünde bir LCD ekranla geliyor. Arıcı ve oyun geçişlerinde akıcı bir deneyim vadeden bu panel, 144Hz yenileme hızına sahip. Tepe parlaklık değeri 900 nite kadar ulaşabilen ekran, parlak ortamlarda ve güneş ışığı altında bile net bir görünürlük sağlıyor. Cihaz, sunduğu büyük ekrana rağmen 6,62 mm'lik ultra ince gövde yapısı ve 584 gramlık ağırlığı sayesinde taşınabilirlik tarafında da kullanıcılarını yormuyor.

ÜST DÜZEY DONANIM VE GELİŞMİŞ 3D SOĞUTMA

Gücünü Qualcomm'un amiral gemisi performansına yakın bir deneyim sunan Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisinden alan tablette, 12 GB'a kadar LPDDR5X RAM ve 256 GB'a kadar süper hızlı UFS 4.1 depolama birimi eşlik ediyor. Cihazın uzun süreli yüksek performans gerektiren işlemlerde ve oyun seanslarında aşırı ısınmasını önlemek için iç yapısına 32.200 milimetrekarelik devasa bir buhar odası (VC) soğutma sistemi entegre edilmiş durumda.

Kutusundan Android 16 tabanlı OriginOS 6 arayüzüyle çıkan tablet, üretkenliği artırmak adına yapay zeka destekli AI PPT Asistanı, gelişmiş Vivo Dosya Transferi ve çoklu görev için yüzen pencere desteği barındırıyor. Ayrıca yaratıcı iş süreçleri için Vivo Pencil 3 akıllı kalem ve Vivo Smart Touch Keyboard 5 klavye desteği de opsiyonel olarak sunuluyor.

10.000 mAh BATARYA VE DÖRTLÜ HOPARLÖR

Görüntülü görüşmeler ve hızlı belge taramaları için cihazın arkasında 8 Megapiksel, önünde ise 5 Megapiksel çözünürlüğünde standart kameralar yer alıyor. Enerji ihtiyacını 10.000 mAh kapasiteli devasa pilden karşılayan tablet, 44W hızlı şarj teknolojisiyle destekleniyor. Multimedya deneyimini derinleştiren dörtlü panoramik hoparlör sistemiyle donatılan Vivo Pad 5c; Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, USB Type-C bağlantı portu, yüz tanıma sistemi ve 3.5 mm kulaklık girişine sahip.

VIVO PAD 5c FİYATI VE RENK SEÇENEKLERİ

Mavi, Yeşil ve Gri olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle ilk olarak Çin pazarında satışa sunulan Vivo Pad 5c'nin donanım paketlerine göre fiyatlandırması şu şekilde açıklandı:

-8 GB RAM + 128 GB Depolama: 2.699 Yuan (Yaklaşık 400 Dolar)

-8 GB RAM + 256 GB Depolama: 2.999 Yuan (Yaklaşık 440 Dolar)

-12 GB RAM + 256 GB Depolama: 3.499 Yuan (Yaklaşık 515 Dolar)

Yeni nesil fiyat-performans tabletinin küresel pazarlara ve Türkiye'ye ne zaman geleceği ise henüz netlik kazanmadı.