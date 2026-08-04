Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB), Rusya'nın uluslararası voleybola dönüş sürecine ilişkin yeni kararlarını kamuoyuyla paylaştı.
Federasyondan yapılan açıklamada, Rusya'nın erkek ve kadın milli takımlarının 2027 Voleybol Milletler Ligi'nde yeniden yer alacağı duyuruldu.
DÜNYA KUPASI KARARI DA AÇIKLANDI
FIVB açıklamasında, Rusya Voleybol Federasyonu'nun erkek milli takımının 2027 FIVB Dünya Kupası'na katılmama kararını federasyona resmi olarak bildirdiği ifade edildi.
Kadın Milli Takımı'nın Dünya Kupası'na olası katılımı konusunda ise organizasyon komitesi ve ev sahibi ülkelerle değerlendirmelerin sürdüğü aktarıldı.
GÖZLER 2027 SEZONUNDA
Böylece Rusya'nın erkek ve kadın milli takımları, gerekli süreçlerin tamamlanmasının ardından 2027 Voleybol Milletler Ligi'nde yeniden uluslararası arenaya çıkmaya hazırlanacak.
Kararın uygulanma süreci ve organizasyona ilişkin teknik detayların ise ilerleyen dönemde netleşmesi bekleniyor.