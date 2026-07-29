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Fitch Ratings, Türk bankalarının takipteki kredi oranının 2026’nın ilk çeyreği sonunda yüzde 3,3’e yükseldiğini bildirdi. Bankaların sermaye yeterliliği göstergelerinde ise döviz cinsi risk ağırlıklı varlıklara yönelik düzenleyici esnekliğin kaldırılmasının etkisiyle gerileme yaşandı.

Fitch Ratings, Türk bankalarının ortalama faaliyet kârının risk ağırlıklı varlıklara oranının 2026’nın ilk çeyreğinde zayıfladığını bildirdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşunun üç aylık Türkiye Bankaları İzleme Raporu’na göre, söz konusu gerilemede döviz cinsi risk ağırlıklı varlıklara yönelik düzenleyici esnekliğin kaldırılması temel etken oldu.

Menkul kıymet getirilerindeki düşüş, 2025’in son çeyreğindeki faiz indirimlerinin ardından kredilerin yeniden fiyatlanmasına bağlı olarak marjlarda görülen sınırlı daralma, yüksek seviyesini koruyan alım satım zararları ve faaliyet giderleri de orandaki zayıflamaya katkıda bulundu.

Fitch, Türk lirası faizlerinin uzun süre yüksek kalması ve İran çatışmasının yol açtığı enflasyonist baskıların Türk bankalarının faaliyet koşullarını olumsuz etkilediğini belirtti.

Kuruluş, artan fonlama maliyetleri nedeniyle bankaların net faiz marjlarının 2026’nın ikinci çeyreğinde gerilediğini tahmin etti.

TAKİPTEKİ KREDİ ORANI YÜZDE 3,3’E YÜKSELDİ

Bankaların ortalama takipteki kredi oranı, tüm kredi segmentlerinde girişlerin devam etmesiyle 2026’nın ilk çeyreği sonunda yüzde 3,3’e yükseldi. Bu oran, 2025’in son çeyreği sonunda yüzde 3,1 seviyesindeydi.

Fitch, takipteki kredilerdeki artışta Türk lirası faizlerinin yüksek seyretmesinin ve ekonomik büyümedeki yavaşlamanın etkili olduğunu bildirdi.

Tahsilatlar düşüldükten sonra takipteki kredilere net girişlerin ortalama brüt kredilere oranı ise yüzde 2,5’ten yüzde 2,1’e geriledi. Ancak söz konusu oran yüksek seviyesini korudu.

ÇEKİRDEK SERMAYE ORANI GERİLEDİ

Bankaların ortalama çekirdek sermaye yeterliliği oranı, 2025’in son çeyreği sonundaki yüzde 14,1 seviyesinden 2026’nın ilk çeyreği sonunda yüzde 11,5’e düştü.

Fitch, gerilemenin düzenleyici esnekliğin kaldırılmasına ilişkin beklentilerle büyük ölçüde uyumlu olduğunu, içsel sermaye üretimindeki sınırlı zayıflamanın da düşüşte etkili olduğunu belirtti.

DÖVİZ MEVDUATLARININ PAYI ARTTI

Bankalardaki döviz cinsi mevduatların toplam mevduatlar içindeki payı, İran çatışmasının başlamasının ardından yaşanan kısa süreli piyasa oynaklığı ve altın-dolar paritesinin etkisiyle yüzde 35,2’den yüzde 38,1’e yükseldi.

Döviz cinsi toptan fonlamanın öz kaynak dışı toplam fonlama içindeki payı ise yaklaşık yüzde 20 seviyesinde sabit kaldı.

Bankaların borçlanma aracı ihraçları 2026’nın ilk çeyreğinde devam ederken, İran çatışmasının başlamasının ardından geçici olarak durdu. İhraçlar sonraki aylarda kademeli olarak yeniden başladı.

Fitch, bankaların borçlanma aracı ihraçlarının piyasa koşullarına bağlı ve fırsat odaklı şekilde devam etmesini beklediğini bildirdi.