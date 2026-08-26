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Kaynak: AA

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Çin ekonomisinde deflasyon baskılarının hafiflediğini ancak zayıf iç talebin fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmaya devam ettiğini açıkladı.

Fitch'in Çin ekonomisine yönelik raporunda, ülkenin 2026'nın ikinci çeyreğinde deflasyondan çıktığı ve Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) deflatörünün yıllık bazda yüzde 1,6 arttığı belirtildi.

Bu sonucun, 2023'ün ilk çeyreğinden bu yana kaydedilen ilk pozitif sonuç olduğu ifade edildi.

İÇ TALEPTE TOPARLANMA KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR

Raporda, iç talepte daha güçlü bir toparlanma gerçekleşmemesi halinde Çin'in yeniden deflasyona girme riski bulunduğu vurgulandı.

Fitch, mevcut görünümün Çin'de kalıcı bir fiyat artışı eğilimine işaret etmediğini belirtti.

FİYAT BASKILARI ZAYIF KALIYOR

Fitch raporunda, Çin'deki fiyat baskılarının zayıf seyretmeye devam ettiği ve bunun enflasyon tahminlerine yönelik riskleri artırdığı kaydedildi.

Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) 2026 sonunda yüzde 1,2'ye yükselmesinin ve 2027'de de artış eğilimini sürdürmesinin beklendiği bildirildi.

ZAYIF İSTİHDAM TÜKETİCİ GÜVENİNİ BASKILIYOR

Çin'deki iş gücü piyasası göstergelerinin de ücret artışını sınırlayan ve tüketici güvenini baskılayan zayıf istihdam dinamiklerine işaret ettiği aktarıldı.

Raporda, söz konusu göstergelerin Çin ekonomisinin kapasitesinin altında çalıştığına işaret ettiği ve yurt içi fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskının devam edebileceği belirtildi.