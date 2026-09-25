Bloomberg'in aktardığına göre Fitch Ratings, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesinde, nisan ayından bu yana döviz rezervlerinde yaşanan toparlanmanın ve sıkı politika duruşunun yüksek enerji fiyatlarından kaynaklanan riskleri hafiflettiğini bildirdi.
Fitch’ten 2027 Türkiye tahmini: Enflasyon ve dolar kurunda rakam verdi
Fitch Ratings, Türkiye'nin döviz rezervlerindeki toparlanmanın dış riskleri sınırladığını belirtti. Kurum, yüksek enflasyon, seçim öncesi politika riskleri ve sermaye çıkışlarının rezervler üzerinde baskı oluşturabileceği uyarısında bulundu.Kaynak: Haber Merkezi
Kurum, buna karşın yüksek enflasyon, yaklaşan seçimler öncesinde artabilecek politika riskleri ve olası şokların sermaye çıkışlarını hızlandırmasının rezervler açısından risk oluşturduğunu belirtti.
Bu unsurların Türkiye'nin "BB-" kredi notu ve "Durağan" görünümü üzerinde baskı yaratmayı sürdürdüğü ifade edildi.
Fitch, brüt döviz rezervlerinin mart sonundan itibaren 25 milyar dolar artarak 23 Eylül'de 176 milyar dolara çıktığını açıkladı.
Bu seviyenin yaklaşık 4,5 aylık cari dış ödemeye karşılık geldiği belirtildi.
Ancak rezervlerin İran savaşı öncesindeki 210 milyar doların ve "BB" notuna sahip ülkelerdeki 5,2 aylık medyan seviyenin altında kaldığı kaydedildi.
Swap hariç net rezervlerin de aynı dönemde 16 milyar dolardan 45 milyar dolara yükseldiği aktarıldı.
Fitch, rezervlerdeki toparlanmaya rağmen Türkiye ekonomisinin iç ve dış şoklara karşı hassasiyetinin sürdüğünü belirtti.
TCMB'nin geçen yıl İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın tutuklanmasının ardından ve İran çatışmasının başlangıcında yaptığı döviz müdahalelerinin rezervleri ayrı ayrı yaklaşık 50’şer milyar dolar azalttığı hatırlatıldı.
İran savaşının etkisiyle cari açık/GSYH oranının 2025'teki yüzde 1,9 seviyesinden 2026'da yüzde 3'e yaklaşacağı öngörüldü.
Petrol fiyatlarında yıllık ortalama 20 dolarlık artışın cari açığı 1 yüzdelik puandan fazla yükseltebileceği belirtildi.
Fitch, petrol fiyatının 2027'de ortalama 87 dolardan 70 dolara gerilemesini beklerken, artan ithalat talebi nedeniyle cari açığın genel olarak yatay kalacağını tahmin etti.
Türkiye'nin yeni OVP'sinde 2026 sonu enflasyon tahmini yüzde 28,4'e, 2027 sonu tahmini ise yüzde 21'e yükseltildi.
Fitch ise enerji fiyatları ve enflasyon beklentilerindeki katılık nedeniyle yıl sonu enflasyonunu 2026 için yüzde 30,5, 2027 için yüzde 23,5 olarak öngördü.
Fitch, reel efektif kurdaki değerlenmenin ihracat üzerindeki baskısını sınırlamak amacıyla Mayıs 2026'dan bu yana uygulanan kademeli TL değer kaybının sürmesini bekliyor.
Kurumun tahminine göre Dolar/TL 2026 sonunda 51, 2027 sonunda 60 seviyesine ulaşacak.
Seçimlerin yaklaşmasıyla ekonomi politikalarında sınırlı bir gevşeme bekleyen Fitch, kredi teşvikleri ve pozitif reel faizlerin yanı sıra genel yönetim açığında GSYH'nin yüzde 0,7'si kadar geçici artış öngördü.
Kurum, genel yönetim borcunun GSYH'ye oranının yaklaşık yüzde 24'te kalacağını, ekonomik büyümenin ise politika gevşemesinin etkisiyle 2026'daki yüzde 2,8'den 2027'de yüzde 4,3'e çıkacağını tahmin etti.
Fitch, aşırı heterodoks politikalara dönüş beklemediğini belirtirken, geçmişteki politika gevşemeleri nedeniyle gelecek yıl önemli politika risklerinin devam edeceğine dikkat çekti.