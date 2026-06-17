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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings; ekonomik büyüme tahminleri, jeopolitik riskler ve makroekonomik dengeleri göz önünde bulundurarak farklı bölgelerdeki sektör görünümlerini yeniden şekillendirdi. Kuruluş, Türkiye'nin de dahil olduğu geniş bir coğrafyada bankacılık, sigorta ve finans sektörlerine yönelik tahminlerini aşağı yönlü revize etti.

ORTA DOĞU VE TÜRKİYE: BÜYÜMEDEKİ YAVAŞLAMA BASKI YARATIYOR

Fitch Ratings, ekonomik büyüme hızında beklenen yavaşlamayı temel gerekçe göstererek Orta Doğu ve Türkiye bankacılık sektörünün görünümünü "kötüleşen" seviyesine çekti.

Büyümedeki ivme kaybının, bankaların kârlılık performansları ve aktif kaliteleri üzerinde baskı oluşturabileceği öngörülüyor. Negatif görünüme rağmen Fitch, bu bölgelerdeki bankaların finansal piyasalara erişim gücünün beklentilerden daha sağlam bir grafik çizdiğini ve bu dirençli yapının sürmesini beklediklerini not düştü.

Revizyonlar sadece bankacılıkla sınırlı kalmadı. Türkiye’nin hayat dışı sigorta sektörü görünümü "kötüleşen" olarak güncellenirken, Suudi Arabistan'ın hayat dışı sigorta sektörü görünümü ise "nötr" seviyesine çekildi.

Latin Amerika bölgesinde kamu maliyesi ile reel sektör ve bankacılık arasında ayrışan bir tablo ortaya çıktı. Bölge ülkelerinin güçlü makroekonomik başlangıç koşulları, ellerindeki politika araçları ve dış ticaret avantajları, risklere karşı koruma sağlıyor. Bu sayede Latin Amerika’nın kamu maliyesi görünümü "nötr" olarak sabit bırakıldı. Varlık kalitesinde yaşanan bozulma ve artan siyasi belirsizlikler nedeniyle Brezilya ve Kolombiya bankacılık sektörlerinin görünümü "kötüleşen" seviyesine düşürüldü.

Bölge genelinde faaliyet ortamının güç kaybetmesiyle birlikte, Latin Amerika perakende sektörünün görünümü de aynı şekilde aşağı yönlü revize edildi.

DOĞU AVRUPA: JEOPOLİTİK RİSKLERİN GÖLGESİNDE NEGATİF SEYİR

Doğu Avrupa genelinde süregelen gerilimler ve ekonomik durgunluk sinyalleri, kredi derecelendirme notlarına olumsuz yansımaya devam ediyor. Jeopolitik risklerin yüksek seviyesini koruduğunu vurgulayan Fitch, bölgenin kamu maliyesi görünümünü "kötüleşen" seviyesinde tuttu. Zayıflayan ekonomik görünümün doğrudan etkisiyle, bölgede faaliyet gösteren finans ve leasing şirketleri sektörünün görünümü de "kötüleşen" kategorisine indirildi.