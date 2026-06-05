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Organizasyon tarafından yapılan açıklamaya göre, World Cinezone işbirliğiyle hayata geçirilen etkinlik 10 Haziran’da başlayacak. Program, eylül ayının sonuna kadar her çarşamba, cuma ve cumartesi günleri gerçekleştirilecek.

Fişekhane’nin tarihi su kulesinin çevresinde kurulacak gösterim alanında, yerli ve yabancı sinemanın öne çıkan yapımları izleyiciyle buluşacak.

Sezonun açılışı, Walter Salles’in yönetmen koltuğunda oturduğu ve Oscar’da En İyi Uluslararası Film ödülüne layık görülen “I'm Still Here” ile yapılacak.

Haziran takviminde ayrıca Bong Joon-ho’nun “Mickey 17”, Nadim Güç imzalı “Mukadderat”, Wes Anderson’ın “The Phoenician Scheme”, Damien Chazelle’in ödüllü filmi “Whiplash”, Kogonada’nın “A Big Bold Beautiful Journey”, Felix Umarov’un “Şair Puşkin”, Mike Flanagan’ın “The Life of Chuck” ve Ferzan Özpetek’in “Diamanti” yapımları yer alıyor.

Yaz sezonu boyunca sürecek etkinlikte sinemaseverler, açık havada film izleme deneyimini yıldızların altında yaşayacak.

Etkinliğin biletleri Biletinial üzerinden satışa çıkarıldı.