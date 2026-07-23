Alman otomotiv devi Volkswagen, sevilen modelleri Golf ve T-Roc için geliştirdiği yeni "Tam Hibrit" (Full Hybrid) motor teknolojisini duyurdu. Dışarıdan şarj edilme gereksinimini ortadan kaldıran sistem, ilk olarak Almanya pazarında tüketicilerin beğenisine sunuldu.
Fişe takmadan elektrikli sürüş: Volkswagen’in hibrit teknolojisi yüzde 35 yakıt tasarrufu sağlayacak
Volkswagen, Golf ve T-Roc modellerinde şarj kablosuna ihtiyaç duymayan yeni tam hibrit motor seçeneğini tanıttı. Dışarıdan şarj edilmeden kendi enerjisini üreten sistem, şehir içinde yüzde 35’e varan yakıt tasarrufu vadediyor.Kaynak: Haber Merkezi
Yeni hibrit altyapıya sahip Golf ve T-Roc modelleri, elektrik enerjisini harici bir şarj kaynağı yerine sürüş sırasında elde ediyor. Sistem; frenleme anında açığa çıkan enerjiyi geri kazanan rejenere yapısıyla ve turbo benzinli üniteyi jeneratör olarak kullanarak kendisini şarj ediyor.
Üretilen bu güç, elektrikli motoru beslemek üzere 1,6 kWh kapasiteli bataryada depolanıyor. 170 beygir güç ile 309 Nm tork üreten 1.5 TSI evo2 benzinli ünite ile iki adet elektrik motorunun uyum içinde çalıştığı araçlar, 0’dan 100 km/s hıza 7,5 saniyede ulaşıyor.
Özellikle dur-kalk trafiğin yoğun olduğu kent içi sürüşlerde benzinli motoru tamamen devre dışı bırakabilen altyapı, sadece elektrik gücüyle ilerlemeye olanak tanıyor. Hafif hibrit (eTSI) motorlara oranla karma kullanımda yüzde 10 ila 15 arasında tasarruf sağlayan sistem, şehir içinde ise yakıt tüketimini ve karbon salımını yüzde 35 oranında düşürüyor.
Teknoloji, yol koşullarına uygun olarak üç farklı çalışma modunu otomatik biçimde aktif hale getiriyor:
Tam Elektrikli Mod: Düşük hızlarda benzinli ünite kapalı tutularak yalnızca elektrikli motordan güç alınır.
Seri Mod: Aracın hareketi elektrik motoruyla sağlanırken, benzinli ünite jeneratör konumunda elektrik üretimine devam eder.
Paralel Mod: Saatlik hızı 60 kilometreyi aşan durumlar ana güç kaynağı benzinli motor olur; elektrikli motor ise ani hızlanmalarda destek sunar.
Ayrıca kullanıcılar; motor gücünü yüzde 70 seviyesinde sınırlandıran Eco sürüş modunun yanı sıra Comfort ve Sport seçenekleri arasından da tercihte bulunabiliyor. Almanya’da siparişe açılan yeni hibrit seçeneklerin başlangıç etiketleri şu şekilde belirlendi:
Volkswagen Golf Hybrid (R-Line): 41.400 Euro
Volkswagen T-Roc Hybrid (Style): 44.470 Euro