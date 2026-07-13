Kaynak: İHA

Batman'ın Sason ilçesinde kavak ağacı üzerindeki iki yavru karganın yuvası fırtınada bozuldu. Silvan ilçesinde yaşayan İhsan Cesur ise kargaların durumu için arkadaşından telefon aldı. Cesur, gelen telefonda kargaların durumunu öğrenince Sason ilçesine gitti. Yavru kargaları sahiplenen Cesur, onları Silvan ilçesinde getirerek elleriyle besleyip derin bağ kurdu. Kargalar, kendilerine seslenen Cesur'un yanına uçup ellerinden besleniyor.

'ÇAĞIRDIĞIMDA GELİYORLAR'

İhsan Cesur, iki ay önce fırtınada yavru kargaların kavak ağacı üzerindeki yuvalarının bozulduğunu söyledi. Yavruların o esnada yere düştüğünü belirten Cesur, "Sason'da bir arkadaşımız var; o beni aradı. 'Cesur, kargalar yere düşmüş, iki tanedir. Bunları nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz? Onları kurtarabilir misin?' dedi. O yavrular için kalktım Sason'a gittim. Ondan aldım, iki taneydi. Sevgim var, hayvanlardan anlarım. İki aydır bendeler. İşten geldiğimde kapı önünde, damda beni bekliyorlar. Özgürler hatta, onu da söyleyeyim. Çağırdığımda yanıma geliyorlar. Bunlar özgürler, kafeste asla beslemiyoruz" dedi.