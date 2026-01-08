İstanbul genelinde sabah saatlerinden itibaren kendisini gösteren şiddetli fırtına ve sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Tuzla sahilde bazı tekneler alabora olurken Beyoğlu'nda da bir binanın çatısı yerinden koparak etrafa saçıldı. Can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.

İstanbul'un önemli ulaşım yolu Kuzey Marmara Otoyolu’nda tırlar devrildi.

UÇAK PİSTİ PAS GEÇTİ

Öte yandan fırtınalı havada Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yapmaya çalışan bir uçak pisti pas geçmek zorunda kaldı. O anlar kameraya yansıdı.

TUZLA'DA TEKNELER HASAR GÖRDÜ

Tuzla sahilinde fırtına nedeniyle dalgaların yükselmesiyle kıyıda demirli olan teknelerden bazıları alabora oldu. Bazı tekneler kıyıya çarpıp parçalanırken, bazıları ise battı.

Bunun üzerine tekne sahiplerinin bölgeye gelerek önlem almaya çalıştığı görüldü.