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Kaynak: İHA

Elazığ'da etkili olan fırtına, Keban Baraj Gölü'ndeki feribot seferlerini olumsuz etkiledi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle iskeleye yanaşmakta zorlanan feribot, güvenlik amacıyla bir süre adaya yönlendirildi.

Elazığ ile Tunceli'nin Pertek ilçesi arasında sefer yapan feribot, şiddetli rüzgarın oluşturduğu yüksek dalgalar nedeniyle iskeleye yaklaşamadı. Yolcuların güvenliğini ön planda tutan kaptan, feribotu geçici olarak yakındaki adaya yanaştırdı.

RÜZGAR DİNİNCE SEFER NORMALE DÖNDÜ

Rüzgarın etkisini kaybetmesinin ardından feribot kontrollü şekilde iskeleye yanaşarak seferini tamamladı.

Olayda herhangi bir yaralanma ya da maddi hasar yaşanmazken, feribotun iskeleye yanaşmakta zorlandığı anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.