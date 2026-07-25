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Kaynak: DHA

Eğirdir ilçe merkezinde öğle saatlerinde etkisini artıran kuvvetli rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi.

Çarşı merkezinde bulunan bir ağaç, fırtınaya dayanamayarak kökünden söküldü. Devrilen ağaç, park halindeki bir otomobilin üzerine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Şans eseri olay sırasında kimsenin bulunmadığı otomobilde maddi hasar oluştu.

Ekipler, devrilen ağacın kaldırılması için çalışma başlattı.

Yetkililer, kuvvetli rüzgar ve fırtınalı havalarda vatandaşların dikkatli olması, araçlarını özellikle ağaç altlarına park etmemesi konusunda uyarıda bulundu.