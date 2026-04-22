Eskişehir’in Tepebaşı ilçesi Batıkent Mahallesi’nde öğleden sonra saat 14.40 sıralarında korku dolu anlar yaşandı. Tevfik Fikret Caddesi üzerinde bulunan bir sitede, rüzgarın şiddetini artırmasıyla birlikte 4 katlı bir binanın sac çatısı yerinden koptu.

"SOKAĞA SAC YAĞDI"

Güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedilen görüntülerde, devasa sac parçalarının binadan koparak sokağın ortasına savrulduğu görüldü. Olay anında sokakta kimsenin bulunmaması büyük bir şans olarak değerlendirilirken, aşağıya düşen parçalar park halindeki araçlarda ciddi maddi hasara yol açtı.

BİNALARIN CEPHESİNE MERMİ GİBİ SAPLANDI

Fırtınanın şiddetiyle kontrolsüzce savrulan keskin sac parçalarının, çevredeki binaların dış cephelerine saplandığı görüldü. Mahalle sakinleri, parçaların düşüş hızı ve sertliği nedeniyle yaşanan durumu "adeta bir mermi yağmuru" olarak nitelendirdi.