Manisa'da bugün kent genelinde kendisini gösteren ve kısa boyunca etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkilerken, fırtına kaynaklı yaşanan kazalar yürekleri ağızlara getirdi.

CEZAEVİNİN ÇATISI UÇTU

Edinilen bilgiye göre, saat 14.00 sıralarında başlayan ve kısa süreli etkili olan fırtına nedeniyle Durasıllı Mahallesi’nde bulunan Açık Ceza İnfaz Kurumu binasının çatısının bir kısmı koptu.

15 HÜKÜMLÜ YARALANDI



Kopan parçanın bahçede bulunan hükümlülerin üzerine gelmesi sonucu 15 kişi yaralandı. Hafif şekilde yaralanan 15 hükümlü Salihli’deki hastanelerde tedavi altına alındı.