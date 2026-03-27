Ege Denizi’nin kuzeyinde etkili olan fırtına, deniz ulaşımını aksattı. Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ, olumsuz hava şartları nedeniyle bugüne planlanan bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

BOZCAADA HATTI TAMAMEN İPTAL

Açıklamaya göre, Geyikli ile Bozcaada arasında yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle hattaki ulaşım gün boyunca durduruldu.

Kabatepe ile Gökçeada hattında ise bazı seferler gerçekleştirilemeyecek. Kabatepe’den saat 13.00 ve 17.00, Gökçeada’dan ise saat 11.00 ve 15.00 seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

Yetkililer, yolcuların güncel sefer bilgilerini takip etmeleri konusunda uyarıda bulundu.