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Kaynak: AA

İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle iki ilçede denize girilmesi geçici olarak yasaklandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Marmara ve Ege Denizi için yaptığı fırtınamsı rüzgar uyarısının ardından Beykoz ve Arnavutköy kaymakamlıkları peş peşe karar aldı. Uyarılarda Marmara Denizi'nde dalga yüksekliğinin 2,5 metreye kadar ulaşabileceği belirtildi.

İKİ GÜN BOYUNCA DENİZE GİRİLEMEYECEK

Beykoz Kaymakamlığı, Karadeniz'e kıyısı bulunan sahiller, plajlar ve koylarda dalga yüksekliği nedeniyle 1 ve 2 Ağustos tarihlerinde denize girmenin yasaklandığını duyurdu.

Arnavutköy Kaymakamlığı da benzer gerekçeyle ilçedeki Karadeniz sahillerinde 1-2 Ağustos boyunca denize girilmesine izin verilmeyeceğini açıkladı.

Vatandaşlardan can güvenliği açısından alınan kararlara uymaları ve yetkililerin uyarılarını dikkate almaları istendi.