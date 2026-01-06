ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump, Florida’daki Mar-a-Lago’da düzenlenen yılbaşı gecesi davetinde Türk tasarımcı İlkyaz Özel’in markası The New Arrivals’a ait gümüş payetli bir elbiseyle göz kamaştırdı.
First Lady Melania Trump yılbaşı elbisesi Türk imzalı çıktı: Peki kim bu Türk tasarımcı İlkyaz Özel?
First Lady Melania Trump, yılbaşı davetinde Türk modacı İlkyaz Özel imzalı elbiseyi tercih etti. “Instagram’da etiketlenince fark ettik. Sürpriz oldu” diyen Özel, büyük gurur duyduğunu ifade etti.
Yaklaşık 1450-1580 dolar değerindeki “Manu Sequin Maxi Dress” adlı elbise, gecenin en dikkat çeken parçalarından biri oldu.
Tasarımcı İlkyaz Özel, Melania’nın bu tercihten sosyal medya etiketlemeleri sayesinde haberdar olduklarını belirtti.
‘GURUR VERİCİ’
Melania Trump’ın tasarımı giymesinin kendileri için tam bir sürpriz olduğunu vurgulayan İlkyaz Özel, “Bize de sürpriz oldu. Instagram’da etiketlenince gördük. Kendisi satın almış. Online üzerinden ya da Amerika’da tasarımlarımızı satan mağazalardan birinden almış olabilir, tam olarak bilmiyoruz. Yurt dışına hem online sipariş gönderiyoruz hem de bazı mağazalarda koleksiyonlarımız satılıyor” dedi.
Özel, “Melania Trump tasarımınızı giyince neler hissettiniz?” sorusuna ise “Gurur duydum. Dünyadaki en güçlü isimlerden birinin eşi tarafından tercih edilmek bizim için gurur verici ve beklenmedik bir gelişmeydi” cevabını verdi.
‘KENDİSİ ALMIŞ’
Bazı dünyaca ünlü isimlerin de markayı tercih ettiğini belirten Özel, “Jennifer Lopez’e tasarımlarımızı biz göndermiştik. Sienna Miller kendisi satın almıştı.
Nicky Hilton Rothschild da zaman zaman tasarımlarımızı tercih ediyor. Melania Trump da elbiseyi kendisi almış” şeklinde konuştu.
‘GÖRMEZ DİYE, YAZMADIK’
“Melania Trump’a teşekkür etmek için Instagram’dan mesaj attınız mı?” sorusuna İlkyaz Özel, “Kaç milyon takipçili bir hesap, görmez diye yazmadık” yanıtını verdi.
Büyüme hedeflerinden de bahseden Özel, “Zaten birçok ülkede satıştayız. Amerika başta olmak üzere yurt dışında mağazalar açmak istiyoruz. Özellikle Amerika’dan çok güzel tepkiler alıyoruz. Avrupa’da da satılıyoruz” dedi.
Derin V yakalı ve sırtı açık ipek şeftali rengi elbise de İlkyaz Özel imzalı.
İLKYAZ ÖZEL KİMDİR?
İlkyaz Özel, İstanbul merkezli Türk moda tasarımcısı ve The New Arrivals markasının kurucusu ve kreatif direktörüdür.
Markasını 2019-2020 yıllarında İstanbul'da kuran Özel, özellikle abiye ve akşam kıyafetleri üzerine odaklanan tasarımlarıyla tanınıyor. Koleksiyonları, hedonistik Akdeniz ruhu, maksimalist glamur, dramatik siluetler, lüks dokular, payetler, drapeler ve canlı renk paletleriyle öne çıktı.
Tasarım felsefesi, kadınları çabasız, eğlenceli, seksi ve güçlü hissettirmeyi amaçlar; zamansız akşam görünümlerini modern bir kolaylıkla birleştiriyor.
Markası kısa sürede uluslararası üne kavuşmuş, Moda Operandi, Net-a-Porter, Revolve, Saks Fifth Avenue gibi platformlarda satılmaya başlandı.
Jennifer Lopez, Sienna Miller, Nicky Hilton gibi ünlülerin yanı sıra 2026 yılbaşı davetinde Melania Trump'ın tercihiyle büyük dikkat çekti.
Özel, Akdeniz'in renkleri ve yaşam tarzından ilham alır; koleksiyonlarında deniz, güneş batışları ve primal duygular gibi temalar sıkça işleniyor.
İLKYAZ ÖZEL BAŞKA HANGİ ÜNLÜLERİ GİYDİRDİ?
İlkyaz Özel'in The New Arrivals markası, kısa sürede birçok uluslararası ünlünün tercihi haline geldi. Melania Trump'ın yılbaşı elbisesiyle büyük dikkat çekmesinin yanı sıra, markayı giyen diğer ünlü isimler şöyle: