Yüksek enflasyon ve ekonomik krizin etkisiyle yurttaşlar temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldi. Yaşanan durum karşısında çaresiz kalan vatandaşlar, son kullanma tarihi yaklaşmış ya da geçmiş insan sağlığını etkileyecek ürünlere yöneliyor.

İstanbul dâhil dört şehirde açılan Yenir isimli markette, tavsiye edilen tüketim tarihi (TETT) geçmiş ya da son kullanma tarihine (SKT) günler kalmış ürünler indirimli satılıyor.

YURTTAŞLAR TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜNLERE YÖNELİYOR

Nefes’ten İlke Çıtır’ın haberine göre, raflar, çeşitli zincir marketlerde son kullanma tarihi yaklaşmış ya da geçmiş her çeşit ürünle dolu. Geçimini sağlayamayan asgari ücretli, emekli ve öğrenciler zor durumda kalıp bu markete yöneliyor.

Adeta birbiriyle yarışan vatandaşlar, “en yenilebilir” olanı seçmek için yoğun çaba gösteriyor. Öte yandan markette alışveriş sırasında “Tavsiye edilen tüketim tarihi ile son kullanma tarihi arasındaki farkı biliyor musunuz?” şeklinde anonslar yapıldığı belirtiliyor.

TARİHİ GEÇMİŞ ÇEREZ 130 LİRAYA SATILIYOR

Yenir isimli markette TETT’si dört ay geçmiş, Antep fıstığı, kaju, badem ve fındıktan oluşan 450 gramlık çerez tabağı 130 liraya satılıyor.

Ekonomik krizin etkisiyle çocuklar ailelerinden yeteri kadar harçlık alamazken, bazı öğrenciler, bu marketten 30 liraya aldıkları noodle ile karınlarını doyurmaya çalışıyor.

"BUNLARI YAŞADIĞIM İÇİN KİMSEYİ AFFETMEYECEĞİM"

Hatice Yüksel, isimli vatandaş konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Eşim işçi emeklisi. Ben 75 yaşındayım. Yufka, kurabiye, pirinç, çorbalık aldım. Ucuz olduğu hâlde 500 lira verdim. Bu yaşımda bunları yaşadığım için hiç kimseyi affetmeyeceğim” sözlerini sarf etti.

67 yaşındaki Zafer Göçer ise, Yenir isimli markete ilk defa geldiğini belirterek, son kullanma tarihi geçmiş ürünleri almaya cesaret edemediğini söyledi.

79 yaşındaki emekli, Kadir Tombuloğlu ise, torunlarının eğitimine destek olmak için hâlâ çalıştığını belirterek, “Sabah saat 04.00’ten akşam 16.00’ya kadar bir çay ocağında çalışıyorum. Yapacak bir şey yok” sözlerini sarf etti.

"BU HALİMİZE ÇOK SİTEMLİYİM"

Marketten hemen tüketebileceği besinler, kuru gıda ve hijyen malzemeleri aldığını belirten Nezahat Becerikli isimli yurttaş ise, “Bu hâlimize çok sitemliyim” dedi.

CHP lideri Özgür Özel ise, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak iktidara sitem etti.

"BÖYLE BİR AHLAKSIZLIĞA SABIR GÖSTERİLMEZ"

Özel yaşanan duruma, “AK Parti’nin kurduğu bu kara düzende bir ilki daha yaşıyoruz: Utanç Reyonları!” diyen Özel, “Marketlerde tarihi geçmiş gıdalar “fırsat” diye satılıyor.

Peynirin tarihi geçmiş, koyuyorlar oraya. Gariban ana baba gidiyor o "fırsat" denilen reyondan, tarihi bir ay geçmiş cipsi alıyor evladına.

Bunun partisi olmaz!

Böyle bir ahlaksızlığa sabır gösterilmez!

Bu iktidardan artık bu millete hiçbir umut doğmaz!” ifadelerini kullandı.