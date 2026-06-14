Firma yetkilisi işaret etmişti: İmzayı atan 8 belediye personele yargı yolu göründü

Reklam panosu totemini yapan firma sahibini tutukladılar, 15-20 gün içinde yeniden bıraktılar. Demek ki bir insanın değeri bu kadar küçük. O totemi teslim alan mühendisler, çalışan memurlar, o toteme nasıl onay vermişler, nasıl teslim almışlar? Demek ki bunlar totemin başında değilmiş, hiç kontrol etmemişler. 2 yıl sonra soruşturma izni verildi. İnşallah olumlu bir sonuç alırız. Ayşe evimin en küçük çocuğuydu. Çok özlüyoruz" dedi.