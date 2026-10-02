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Kaynak: Haber Merkezi

İç Anadolu Bölge Sorumlusu / Metin Kurt / Yeniçağ



Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda, vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşması amacıyla ekmek üretimi yapan fırınlara yönelik denetimler gece saatlerinde de sürdürülüyor. Acıpayam’da gerçekleştirilen kontrollerde üretim süreçleri, hijyen ve sanitasyon şartları ile gıda mevzuatına uygunluk incelendi.

Denizli’de vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi amacıyla gıda denetimleri aralıksız devam ediyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, ekmek üretimi yapan işletmelere yönelik gece denetimleri gerçekleştiriliyor.

Ekmek üretiminin önemli bölümünün gece saatlerinde yapılması nedeniyle denetim ekipleri de üretimin gerçekleştirildiği saatlerde sahaya çıkıyor. Bu kapsamda Acıpayam İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görev yapan kontrol görevlileri tarafından ilçede faaliyet gösteren ekmek üretim işletmelerinde kapsamlı kontroller yapıldı.

ÜRETİMİN YAPILDIĞI SAATLERDE DENETİM

Denetimlerin gece saatlerinde gerçekleştirilmesi, ekmek üretim sürecinin doğrudan yerinde incelenmesine imkân sağlıyor.

Kontrol görevlileri tarafından işletmelerde gerçekleştirilen incelemelerde, üretim süreçleri başta olmak üzere gıda güvenliği açısından önem taşıyan çeşitli hususlar kontrol edildi.

Özellikle üretim alanlarının hijyenik koşulları, sanitasyon uygulamaları ve işletmelerin ilgili gıda mevzuatına uygun şekilde faaliyet gösterip göstermediği denetlendi.

HİJYEN VE SANİTASYON KOŞULLARI MERCEK ALTINDA

Ekmek, doğrudan tüketiciye ulaşan temel gıda ürünlerinin başında geliyor. Bu nedenle üretim aşamasından satışa kadar geçen süreçte hijyen kurallarına uyulması büyük önem taşıyor.

Acıpayam’da gerçekleştirilen gece denetimlerinde de işletmelerin üretim ortamları ve üretim süreçleri kontrol edilerek, gıda güvenliği açısından gerekli incelemeler yapıldı.

Denetim ekipleri tarafından işletmelerin üretim koşulları ile birlikte hijyen ve sanitasyon şartları da gözden geçirildi.

GIDA MEVZUATINA UYGUNLUK KONTROL EDİLDİ

Denetimlerin bir diğer önemli başlığını ise işletmelerin yürürlükteki gıda mevzuatına uygunluğu oluşturdu.

Kontrol görevlileri tarafından yapılan incelemelerde, ekmek üretiminin ilgili mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği değerlendirildi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin saha çalışmalarının yalnızca gündüz saatleriyle sınırlı kalmadığı, üretim faaliyetlerinin yoğunlaştığı gece saatlerinde de devam ettiği belirtildi.

AMAÇ: ÜRETİMDEN SOFRAYA GÜVENİLİR GIDA

Yürütülen denetim çalışmalarının temel amacı, vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamak.

Bu doğrultuda ekipler, gıda üretiminin farklı aşamalarında işletmeleri kontrol ederek mevzuata uygun üretimin sürdürülmesine yönelik denetim faaliyetlerini gerçekleştiriyor.

Ekmek üretim işletmelerine yönelik gece kontrolleri de bu kapsamda yürütülen çalışmalar arasında yer alıyor.

DENETİMLER ARALIKSIZ SÜRECEK

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, vatandaşların güvenilir gıdaya erişiminin sağlanması amacıyla saha denetimlerinin sürdürüleceği bildirildi.

Acıpayam’da gerçekleştirilen son kontrollerde olduğu gibi, üretimin gerçekleştiği saatlerde işletmelerin yerinde incelenmesiyle gıda güvenliğine ilişkin kontrollerin etkin şekilde yapılması hedefleniyor.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, “Üretimden sofraya güvenilir gıda” anlayışı doğrultusunda sahadaki denetim çalışmalarına devam ediyor.

Vatandaşların günlük yaşamında en temel tüketim ürünlerinden biri olan ekmeğin üretim sürecine yönelik gerçekleştirilen bu kontrollerle, gıda güvenliği konusunda denetimlerin gece gündüz devam ettiği bir kez daha ortaya konuldu.