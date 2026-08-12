Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Fırında yemek yiyenler dehşeti yaşadı: Kayseri’deki kazada bebek aralandı

Fırında yemek yiyenler dehşeti yaşadı: Kayseri’deki kazada bebek aralandı

Kayseri’de iki otomobilin çarpışması sonucu kontrolden çıkan araçlardan biri cadde üzerindeki fırına daldı. İş yerinin restoran bölümündeki duvarı yıkarak içeri giren otomobilin neden olduğu kazada 1 bebek yaralandı.

Kaynak: DHA
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Fırında yemek yiyenler dehşeti yaşadı: Kayseri’deki kazada bebek aralandı - Resim: 1

Kayseri’de başka bir otomobille çarpışan otomobil, fırına girdi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada 1 bebek yaralandı.

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Fırında yemek yiyenler dehşeti yaşadı: Kayseri’deki kazada bebek aralandı - Resim: 2

Kaza, sabah saatlerinde, Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesi Kışla Caddesi’nde meydana geldi. M.N. idaresindeki 38 AEZ 035 plakalı otomobil ile E.D. yönetimindeki 38 JH 683 plakalı otomobil çarpıştı.

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Fırında yemek yiyenler dehşeti yaşadı: Kayseri’deki kazada bebek aralandı - Resim: 3

M.N.’nin kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir fırının restoran bölümünün duvarını yıkıp içeri girdi. Kazada 1 bebek yaralandı.

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Fırında yemek yiyenler dehşeti yaşadı: Kayseri’deki kazada bebek aralandı - Resim: 4
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Fırında yemek yiyenler dehşeti yaşadı: Kayseri’deki kazada bebek aralandı - Resim: 5

İşletme sahibi Furkan Ayar, “Biz içeride oturuyorduk. Patlama sesi gibi bir şey geldi. Bir anda ayağa kalktık. Araç içeri girmişti. Gelen araç diğer araca çarptı. O da kontrol edemeyip içeri girdi.

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Fırında yemek yiyenler dehşeti yaşadı: Kayseri’deki kazada bebek aralandı - Resim: 6

Oturma alanında kimse yoktu. Bir anda girince herkes korktu. Aracın kaskosu varmış, halledecekler. Camlar, masalar sandalyeler kırıldı.

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Fırında yemek yiyenler dehşeti yaşadı: Kayseri’deki kazada bebek aralandı - Resim: 7

Sesi duyunca bir anda korktuk. Fren yapmasaydı içeri girecekti. Allah’tan fren yapıp dışarıda durdu” dedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Fırında yemek yiyenler dehşeti yaşadı: Kayseri’deki kazada bebek aralandı - Resim: 8
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Fırında yemek yiyenler dehşeti yaşadı: Kayseri’deki kazada bebek aralandı - Resim: 9
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