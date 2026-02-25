Karadeniz mutfağının simgelerinden hamsi buğulama, taze hamsilerin sebzelerle buharla pişirilmesiyle ortaya çıkan hafif, aromatik bir lezzet sunuyor. Omega-3 zengini bu yemek, kış sofralarının vazgeçilmezi olurken kalp sağlığına da katkı sağlıyor.

Hamsi buğulama, özellikle Karadeniz Bölgesi'nde yaygın olan geleneksel bir balık yemeğidir. Taze hamsilerin kılçıkları çıkarılarak veya bütün halde sebzelerle birlikte kapalı bir kapta buharla pişirilmesi esasına dayanır. Bu yöntem sayesinde hamsi kendi suyunda ve yağıyla pişer, fazla su eklenmez. Yemek hafif, sindirimi kolay ve besin değerini koruyan bir yapıya sahiptir. Karadenizliler için hamsi buğulama kış aylarının en sevilen yemeğidir. Geleneksel olarak domatessiz ve salçasız beyaz bir yemek olarak hazırlanır ancak günümüzde domates, biber gibi sebzelerle zenginleştirilen versiyonları da yaygındır. Fırında veya ocakta yapılabilen bu yemek, evleri balık kokusundan koruyan pratik bir seçenektir.

HAMSİ BUĞULAMANIN BESİN DEĞERİ VE FAYDALARI NELERDİR?

Hamsi, omega-3 yağ asitleri, yüksek kaliteli protein, kalsiyum, demir, potasyum, fosfor, selenyum ve B vitaminleri bakımından zengindir. 100 gram hamsi yaklaşık 130-150 kalori içerir ve günlük protein ihtiyacının önemli kısmını karşılar. Özellikle kılçığıyla tüketildiğinde doğal kalsiyum kaynağı olur. Omega-3 sayesinde kalp ve damar sağlığını destekler, iltihaplanmayı azaltır, beyin fonksiyonlarını iyileştirir. B3 vitamini içeriğiyle metabolizmayı düzenler ve unutkanlığa karşı korur. Buğulama yöntemi yağ eklenmeden yapıldığı için düşük kalorili bir diyet yemeğidir. Sindirimi kolaylaştırır ve kışın bağışıklık sistemini güçlendirir.

4 KİŞİLİK HAMSİ BUĞULAMA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

Geleneksel ve zengin bir versiyon için 4 kişilik malzemeler şöyle sıralanabilir.

1 kilogram taze hamsi

3-4 adet orta boy kuru soğan

3-4 adet orta boy patates

2-3 adet domates

2-3 adet yeşil veya kırmızı biber

1 adet limon

Bir demet maydanoz

3-4 diş sarımsak

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Pul biber

İsteğe bağlı olarak defne yaprağı, taze kekik veya kimyon Bu malzemelerle hem sebzeli hem aromatik bir yemek elde edilir. Taze ve iri boy hamsi tercih edilmelidir.

HAMSİ BUĞULAMA NASIL HAZIRLANIR VE PİŞİRİLİR?

Öncelikle hamsileri temizleyin. Kılçıklarını çıkarıp içlerini boşaltın ve iyice yıkayın. Tuz serperek 15-20 dakika dinlendirin. Bu sırada soğanları piyazlık veya halka şeklinde doğrayın. Patatesleri ince halkalar halinde kesin. Domates ve biberleri dilimleyin. Sarımsakları ezin veya ince doğrayın. Maydanozu kıyın. Limonu dilimleyin. Geniş bir tencere veya fırın tepsisinin tabanına zeytinyağı gezdirin. En alta patates dilimlerini dizin ki hamsiler yanmasın ve lezzet alsın. Üzerine soğanları serpin. Hamsileri sırt sırta veya düz şekilde üst üste yerleştirin. Aralara domates, biber, sarımsak ve maydanoz ekleyin. Limon dilimlerini serpiştirin. Tuz, karabiber, pul biber ve varsa defne yaprağını ekleyin. Az miktarda su veya limon suyu gezdirin. Ocakta kısık ateşte kapağı kapalı şekilde 25-35 dakika pişirin. Hamsiler suyunu salıp çekene kadar bekleyin. Fırın yöntemi için 180-200 derece ön ısıtılmış fırında 30-40 dakika pişirin. Üstü kızarmasın diye folyo örtülebilir. Pişirme sonunda maydanoz serperek servis yapın.

HAMSİ BUĞULAMAYA PATATES VE SOĞAN KONMALI MI?

Patates ve soğan hamsi buğulamanın en tartışmalı ancak en lezzet katan unsurlarıdır. Geleneksel Karadeniz tariflerinde patates genellikle konulur çünkü tabanda yer alarak hamsilerin yanmasını önler ve yemeğe hafif tatlılık katar. Soğan ise neredeyse her tarifte zorunludur. Piyazlık doğranmış soğan hamsiye tatlılık ve aroma verir, yemeğin suyunu artırır. İstanbul usulü versiyonlarda patatesli tercih edilirken saf Karadeniz usulünde bazen sadece soğanla yapılır. Patates eklemek yemeği daha doyurucu hale getirir. Konulmaması durumunda yemek daha hafif ve balık odaklı olur. Damak tadına göre karar verilebilir ancak çoğu tarifte ikisi de bulunur.

HAMSİ BUĞULAMAYA HANGİ BAHARATLAR KONMALI?

Hamsi buğulama sade bir yemek olduğu için baharatlar ölçülü kullanılmalıdır. En temel baharatlar tuz ve karabiberdir. Pul biber hafif acılık için idealdir. Defne yaprağı aroma katar ve balık kokusunu dengeler. Taze kekik veya kuru kekik Karadeniz mutfağında sık tercih edilir. Az miktarda kimyon derinlik katar ancak fazla kaçırılmamalıdır. Sarımsak doğal bir baharat olarak vazgeçilmezdir. Bazı tariflerde yenibahar veya tane karabiber eklenir. Limon suyu asidik tat vererek yemeği ferahlatır. Baharatlar yemeğin sonunda serpilirse daha yoğun aroma bırakır. Aşırı baharat hamsinin doğal lezzetini bastırabilir.

HAMSİ BUĞULAMA PÜF NOKTALARI VE SERVİS ÖNERİLERİ

Taze hamsi seçmek en önemli püf noktadır. Karadeniz hamsisi daha yağlı ve lezzetlidir. Hamsileri fazla yıkamayın ki yağı kaçmasın. Su eklememek veya çok az eklemek yemeğin buğulama özelliğini korur. Fırın yerine tencere kullanırsanız daha yoğun aroma elde edilir. Serviste yanında mısır ekmeği, soğan salatası veya turşu önerilir. Kalan yemek buzdolabında 1-2 gün saklanabilir.