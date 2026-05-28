Ünlü ressamlarımızın rengarenk boyalar eşliğinde vurduğu fırça darbeleriyle hayat bulan tablolar, kültürümüzü ortaya koyuyor. Zile’de 20. yüzyıl başı sanatçılarından Zileli ressam ve Hattat Emin başta olmak üzere ünü uluslararası boyuta ulaşmış ressamlar yetişmiştir. Zileli bu ressamların tablolarında sezilen ortak özellik Zile kültürünü yansıtarak sezdirmiş olmalarıdır.

Ressam ve Hattat Emin

Zileli Emin, 19 y.y.’da yaşamış, sanatını çevre illere taşımış nakkaş ve halk ressamıdır. Anadolu’da yapılan birçok duvar resminin sanatçısı eserinin altına imza atmadığı halde, eserinin altına imza koyan iki sanatçıdan biridir. Zile Musa Fakih Türbesindeki ve Zile’nin Şeyh Nusrettin türbesinin doğu duvarındaki tablolarda imzası vardır. Buradaki resimlerini 1858 ‘de yapmıştır. Bu resimler Zileli Emin’in bilinen en eski resimleri olarak değerlidir. Amasya ve Merzifon’da birçok caminin duvar resimlerinde Zileli Emin’in imzası bulunmaktadır. Zileli Emin, Şeyhzade Abdurrahman Efendi ve Ali Miralaygil şimdiye dek Anadolu’nun bilinen üç halk ressamıdır.

Ayrıca Zileli Nakkaş Emin’in, Merzifon’da Karamustafa Paşa Camii şadırvanına resmettiği tasviriyle Zile Beyazıd-i Bestami Türbesi, Amasya Sultan Beyazıd Camii ve külliyesi, Zile Elbaşoğlu Camii, Zile Şeyh Nusreddin Türbesi ve Tokat Latifoğlu Konağı, gibi bir çok cami, medrese, konak ve türbelerde eserleri bulunmaktadır.

Nihat Akyunak:

Mayıs 1922 de Zile’de doğan ve 23 Ocak 1986’da Aydın’da vefat eden Zileli ressamlardan Nihat Akyunak, 1947'de İstanbul DGSA resim bölümünden mezun olup İlk kişisel sergisini, 1957'de İstanbul'da daha sonra Ankara, Eskişehir ve İzmir'de açtığı sergilerle tanınıp Türk resminde, orta kuşağın geliştirdiği figür kaynaklı görüşün temsilcileri arasında yer almış,

1962'de Lugano'da Bianco e Nero uluslararası Sergisi'ne ve 1963'te Sao Paulo Bienali'ne katılmış, uluslararası sergilerde yer alıp Zile’nin adını uluslararası boyuta taşımıştır.

Fikret Tarhan:

1932'de Zile’de doğan Fikret Tarhan, Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümünü 1956 yılında bitirip Malatya Lisesine atanmıştır. Erzincan Askerî Lisesinde, Marmaris Lisasi’nde ve Zile Ortaokulu’nda resim öğretmenliği yaptıktan sonra Bakanlıkta şube müdürlüğü görevinde bulunup Zile Kültür Derneğini kurup Çağıltı Kültür Sanat Dergisini yayınlamış, 28 Aralık 1982’de vefatından sonra şiirleri “İnsanca Yaşamak adlı birkitapta yayımlanmış, eserleri Ankara’da İş Bankası Sanat Galerisinde Sergilenmiştir.

Mehmet Sezen:

Zile kültürüne damga vurmuş, bu bölgenin tarihi ve kültürel değerlerine hizmet etmiş bir isim olarak tanınır. Zile kültürü, tarihi ve özellikle arkeolojik çalışmalarına katkılarıyla ve hobi olarak yaptığı tabloları ile Zileli ressamlar arasında sayılır. Halk arsında çizdiği karikatürleriyle de bilinmektedir.

Cahit Koççoban:

1946’da Zile'de doğan Cahit Koççoban, İstanbul DTGS Yüksek Okulu'nu bitirmiş, İzmir Resim Heykel Müzesi Müdürlüğü'nden emekli olana kadar Kültür Bakanlığı mensubu olarak çalışmıştır. Seferihisar’a yerleşip 2009 yılında kurmuş olduğu atölyesiyle Seferihisarlıların bilgesi, Cahit hocası olmuştur.

Her ne kadar Pir Sultan heykeli ve çeşitli heykelleriyle dünya çapında isim yapsa da Zile’nin iftihar kaynağı olarak Anadolu topraklarının tamamından harmanlanmış bir sanatçı olan ve “Seferihisar’dan aldığımı ona geri veriyorum” diyen, memleketin yüreğini tablolarında tuvale, heykellerinde taşlara döken Koççoban, İzmir ve ilçeleri başta olmak üzere Zile yanında Yurdun her köşesine önemli eserleriyle damgasını vurmuştur.

Kemal Türker:

1949’da Zile'de doğan Kemal Türker, Gazi Eğitim Enstitüsü Resim İş Bölümünü bitirip dokuz yıl resim öğretmenliği yapan Türker, 1985’te 1990’da Selçuk Üniversitesi'nden "sanatta yeterlik" almış, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde yardımcı doçent olmuştur.

Tablolarında genellikle doğasıyla, yeşiliyle, günlük yaşantısı, -gelenek ve görenekleriyle - Tokat yöresini anlatan Kemal Türker, sulu boyaları ile tanınmıştır.

Öğretim üyesi olarak görevini sürdürürken vefat etmiştir.

Sadık Öztürk:

1954’te Zile’de doğan Sadık Öztürk, Şah Kalender, Koyun Abdal, Kul Himmet, Sivas Madımak Şehitlerinin anıtlarına imza atmış ressam ve heykeltraştır.

Aynı zamanda öğretmenlik yapan Sadık Öztürk, özellikle taş oyma sanatı üzerine birçok başarılı çalışmasını geride bırakmış, 16 Eylül 2025’te vefat etmiştir.

Ali Efe:

1965 yılında zile de doğan, 1988’de Gazi Üniversitesi Eğitim Fak. Resim bölümünden mezun olan ve resim öğretmeni olarak yaşamını sürdüren Ali Efe, Tokat'ın Zile ilçesinin kültürel mirasını ve yaşam kültürünü sanat eserleriyle yansıtan, özellikle duvar resmi (mural) çalışmalarıyla tanınan bir sanatçıdır.

"Şehrin Kültürel Geçmişi Duvar Resimlerinde" projesi kapsamında Zile’nin boş duvarları kentin yaşam kültürünü anlatan duvar resimleri yapmıştır.

Nurhan Michel:

1979’da Zile’nin Şeyh Köyün'de dünyaya gelen, ilkokulu köyünde, orta öğrenimini Zile’de tamamlayan Nurhan, Ankara Üniversitesi Iletişim Fakultesini derece ile bitirmiştir.

Dil öğrenmek için gittiği Amerika’da eşiyle tanıştığı 2013 yılında Zile’de Lise yıllarından beri ilgili olduğu ve hobi olarak yürüttüğü resim sanatının hayatına yoğun biçimde dahil olması Manhattan'da özel bir okulda aldığı "Resme Giriş" dersi dönemine rastlar.

Nurhan Michel, ilk kişisel sergisini Intro to Nem Art'ı 2018 yılında, kendi çabalarıyla Manhattan'da gerçekleştirmiştir.

Yaşamını eşi ve kızıyla birlikte New York'ta sürdüren Zileli Ressam Nurhan Michel’in de tblolarında Anadolu yaşamının esintileri sezilir.

Rabia Bıdı

İstanbul'da yaşayan ve Tokat’ın Zile ilçesinde dünyaya gelen Rabia Bıdı, özellikle sulu boya tekniğiyle yaptığı Zile sokakları, eski Zile evleri ve kültürel temalı resimleriyle tanınan bir sanatçıdır. İlk kişisel sergisini 2009’da İstanbul’da gerçekleştirmiştir.

Eyüp Belediyesi Kültür Merkezi, Tokat Zile Belediyesi Kültür ve Sanatevinde sergiler açmış, Kıbrıs, Bakü ve Paris olmak üzere yurtdışı ve yurtiçinde bir çok karma sergi, çalıştay ve sosyal sorumluluk projelerinde yer almıştır.

Aynı zamanda Saküder derneği üyesi olan sanatçı evli ve iki çoçuk annesidir.

Emekli Bir Yargıç’ın Fırçasından Yansıyanlar

1987’da Malatya İnönü Üniversitesi’ne Personel Dairesi Başkanı olarak atandığımda ailece tanıştığım, o dönemde Malatya Devlet Güvenlik Mahkemesi Hakimi olan Ahmet Sezen’le o günden bu güne dostluğumuz uzak kentlerde görev yapsak da hiç kopmamıştı.

1998’de İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi’ne atandığımda iki hemşehri Tekrar bir araya gelmiştik. Kardeşi Mehmet Sezen de çok güzel resimler ve karikatürler çiziyordu. Demek ki sanatkâr ruhları genetikti. Mesai arkadaşı Yılmaz Biçer’in Ahmet Sezen üzerine yazdığı bir yazısında: “Ahmet Bey’in yarattığı desenler, minik çiçeklerin, yaprakların stilize edilmiş dalların ortaya çıkardığı fevkalade desenlerdi. O, ender olarak figüratif resimler de yapardı.

Resim öğretmeni olmak isterken yargıç olan ağabeyisinin baskısıyla Hukuk Fakültesine girmiş ve hobi olarak sürdürdüğü ressamlığı, küçük küçük kâğıtlara çizdiği desenlerle somutlaşmış, bu çizimleri zaman içinde özgün üslubunu kazandırmıştır.

Evinin duvarları yaptığı tablolarla süslü olan, bunca sene yaptığı tabloları, çizdiği eskizleri ve her biri çok orjinal, usta bir desinatörün elinden çıkmış gibi ince ince işlenmiş zarif kumaş desenleri olabilecek çalışmalarını hiç kimseye vermemiş olması şaşırtmıştı beni.

1933’te Zile’de doğan Ahmet Sezen İstanbul Hukuk Fakültesinde bitirip Şavşat’ta ve Niksar’da savcılık yapmış, yargıçlığa geçince Kumru, Niksar ve Milas’ta hakimlik yaptıktan sonra Malatya Devlet Güvenlik Mahkemesine hakim olarak atanmış ve DGM Başkanı olmuştur. Bu görevden sonra da isteğiyle İzmir Sulh Ceza Hakimliğine atanmış ve 10 yıl çalışıp 1998’de yaş haddinden emekli olmuştur. 93 yaşındaki Zile’nin bu güzide ressamının tablolarının Zileli tüm ressamların tabloları ile Zile ve Tokat’ta bir kültürel etkinlik olarak sergilenmesini Zile Belediyesine öneriyorum.