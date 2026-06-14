İnsanlık tarihinin en büyük medeniyetlerinden birine ev sahipliği yapan Mısır; devasa piramitleri, sfenksleri, antik tapınakları ve canlı kültürüyle her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor. Türkiye’den uçakla yaklaşık iki saatlik mesafede bulunan ülke, hem kültürel keşifler hem de deniz turizmi için benzersiz alternatifler sunuyor.

İşte Mısır seyahatinde mutlaka görülmesi gereken, dünyanın yedi harikasına ev sahipliği yapan ikonik rotalar:

ZAMANIN DURDUĞU BAŞKENT: KAHİRE

Mısır'ın başkenti Kahire, kaotik enerjisi, tarihi mahalleleri ve dünyaca ünlü antik eserleriyle seyahatin ilk ve en önemli duraklarından biridir.

Gize Piramitleri ve Sfenks: Kahire'nin hemen dışındaki Gize Platosu'nda yer alan Keops, Kefren ve Mikerinos piramitleri, mimari dehalarıyla binlerce yıldır ayakta. Dünyanın Yedi Harikası'ndan günümüze ulaşan tek yapı olan Keops Piramidi ve onu koruyan aslan gövdeli, insan başlı devasa Büyük Sfenks, ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatıyor.

Büyük Mısır Müzesi (GEM) & Tahrir Müzesi: Firavun Tutankamon’un som altın maskesi ve hazineleri dahil olmak üzere, binlerce yıllık mumyaları, lahitleri ve antik eserleri barındıran müzeler, dünyanın en zengin arkeolojik koleksiyonlarına ev sahipliği yapıyor.

Han el-Halili Çarşısı: Osmanlı döneminden izler taşıyan, dar sokaklarında baharat, antik eşya ve egzotik kokuların birbirine karıştığı Ortadoğu'nun en büyük tarihi alışveriş merkezlerinden biri.

DÜNYANIN EN BÜYÜK AÇIK HAVA MÜZESİ: LUKSOR

Nil Nehri kıyısında, antik Teb şehrinin kalıntıları üzerine kurulan Luksor, Mısır’ın tarihi ihtişamını en net görebileceğiniz yerdir.

Krallar Vadisi: Firavunların ve dönemin güçlü soylularının kaya mezarlarının saklandığı bu vadide, yeraltına doğru uzanan rengarenk duvar resimleriyle süslü mezarlar yer alıyor. Tutankamon'un mezarı da burada bulunuyor.

Karnak ve Luksor Tapınakları: Devasa sütunları, dikilitaşları ve firavun heykelleriyle Karnak, antik çağda inşa edilmiş en büyük dini kompleks olarak kabul ediliyor.

ÇÖLÜN ORTASINDAKİ MUAZZAM MİRAS: ABU SİMBEL

Mısır'ın güneyinde, Sudan sınırına yakın bir konumda yer alan Abu Simbel Tapınağı, Firavun II. Ramses tarafından kendisi ve eşi Nefertari anısına doğrudan dağın içine oyularak inşa edilmiştir. Girişindeki devasa dört Ramses heykeliyle büyüleyici bir görünüme sahip olan bu tapınak, Nasır Gölü'nün yapımı sırasında sular altında kalmaması için yapboz gibi sökülerek daha yüksek bir tepeye taşınmasıyla da modern mühendislik tarihine geçmiştir.

KIZILDENİZ’İN SU ALTI CENNETİ: ŞARM EL-ŞEYH VE HURGADA

Mısır sadece çöl ve tarihten ibaret değil; ülkenin Kızıldeniz kıyıları, dünyanın en iyi dalış noktalarına ev sahipliği yapıyor.

Şarm El-Şeyh: Sina Yarımadası'nın güneyinde yer alan kent; lüks resort otelleri, mercan rifleri ve rengarenk deniz canlılarıyla hem deniz-kum-güneş tatili yapmak isteyenlerin hem de profesyonel dalgıçların favori rotası.

Hurgada: Şarm El-Şeyh'e alternatif olarak öne çıkan, uygun fiyatlı tatil seçenekleri ve çölde yapılan ATV safari turlarıyla bilinen popüler bir diğer sahil kenti.

AKDENİZ’İN ZARAFETİ: İSKENDERİYE

Büyük İskender tarafından kurulan ve bir dönem dünyanın en büyük kütüphanesine ev sahipliği yapan İskenderiye, Akdeniz esintili mimarisi, sahil şeridi (Corniche) ve Roma dönemine ait yeraltı katakomplarıyla Mısır'ın daha modern ve batılı yüzünü temsil ediyor.

"NİL NEHRİ TURLARI VE BAHARAT KOKULU SOKAKLAR"

Turizm uzmanları, Mısır'ı keşfetmenin en konforlu yollarından birinin Luksor ve Asvan arasında yapılan nehir gemisi (Nil Cruise) turları olduğunu belirtiyor. Kendine has aromatik çayları, egzotik mutfağı ve sıcakkanlı insanlarıyla Mısır; vize süreçlerinin de kolaylaşmasıyla birlikte (kapıda vize veya elektronik vize imkanları) gizemli bir macera arayan seyahatseverlerin ilk tercihlerinden biri olmayı sürdürüyor.