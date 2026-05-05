Yenilmez Sanat Merkezi tarafından sahneye konulan ve Mehmet Akif Ersoy’un aynı adlı eserinden tiyatroya uyarlanan "Firavunla Yüzyüze" oyunu, 6 Mayıs Çarşamba günü saat 17.00’de izleyiciyle bir araya gelecek.



Başrollerini tiyatro sanatçısı Ahmet Yenilmez ile Burak Alp Yenilmez’in paylaştığı oyun, milli şair Mehmet Akif Ersoy’un düşünce dünyasını ve tarihi bir hesaplaşmayı sahneye taşıyacak.

Oyun, tüm vatandaşlara açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Üniversite yetkilileri, programa tüm Zonguldak halkını davet etti.