Yenilmez Sanat Merkezi tarafından hazırlanan “Firavunla Yüz Yüze” tiyatro oyunu, Türkiye turnesi kapsamında son olarak Kırşehir'de izleyiciyle buluştu.

Halkbank sponsorluğunda hayata geçirilen ve milli şair Mehmet Akif Ersoy'un Safahat eserinden ilham alınarak hazırlanan oyun, Ahmet Yenilmez ve Burak Alp Yenilmez tarafından sahneleniyor.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre gösterim sırasında zaman zaman sahneye mazlum coğrafyalarda savaşın insanlara yaşattığı acılar da yansıtılıyor.

“Firavunla Yüz Yüze” tiyatro oyunu, bugün de Konya Devlet Tiyatroları Sahnesi'nde sahnelenecek.

Mehmet Akif, şiirinde Mısır’da Firavun İkinci Amnofis’in mezarına nasıl indiğini anlattıktan sonra, o Firavun’un mumyasından bahseder:

Bu çehre miydi ki titrerdi karşısında zemîn?

Bunun mu handesi âfâka tarh ederdi enîn?

Hayır, bu, çehre değil şimdi bir sicill-i azâb:

Bütün hutûtu perîşan, bütün meâli harâb,

Kur’an’da Musa’nın Firavun ile mücadelesine ilişkin bir ayet şöyledir:

“Firavun ve ileri gelen adamlarının, kendilerine kötülük yapmasından korkarak, kavminden bir grup gençten başka kimse Musa'ya iman etmedi. Çünkü Firavun yeryüzünde büyüklenen ve haddi aşanlardandı.” (el-Yûnus, 83)

Bir de rivayet vardır; İsrailoğulları, Musa’ya destek vermemelerini şöyle izah etmiştir:

"Sen haklısın Musa ama karnımızı Firavun doyuruyor..."

Bu söz, günümüzde günlük, aylık, yıllık veya daha uzun süreli kişisel çıkarları için siyasi tercihte bulunanların psikolojik durumunu da temsil ediyor.

Oysa esas olan toplumun ortak çıkarlarıdır. Buna rağmen, insanlara kişisel çıkar temin eden siyasi hareketler, bu grupların desteği sayesinde iktidarı ele geçirebiliyor ve orada kalabilmek uğruna yabancı devletlere de kendi ülkesinin varlığını hatta egemenlik haklarını peşkeş çekebiliyor.

Anlaşılan o ki Mehmet Akif’in Firavun’un mumyası için yazdığı satırlar, kimseye ibret olmamış...

Şu gördüğüm mü nihâyet, bu leş mi âkıbetin?

Bunun mu uğruna milyonla rûhu inlettin?

Şeâmetin ne de etmiş ki cevvi istîlâ:

Hayâtın ayrı felâket, memâtın ayrı belâ!

İşte şimdi de Firavun’un 21’inci yüzyıl versiyonu olan Trump gibi Netanyahu gibi adamlar, bir ayakları çukurda olduğu halde, dünyayı fesada boğuyor... Tabii çağdaş Firavunların karşısına Pedro Sanchez gibi doğruları söyleyenler de çıkıyor ama Firavunlaşmak bir süreç olduğu için Firavunların yenilmesi için de denizin yarılması gibi mucizeler gerekiyor.

Amerikan halkı Trump’ı, İsrail halkı Netanyahu’yu seçerken, kendi başlarına da belâ satın almış oldu...

Şimdi Amerikan halkı da Hürmüz krizinin etkisi altında İsrail halkı da... Üstelik İsrail halkı için günlük hayat bir işkenceye dönüşmüş durumda. Günde birkaç defa cehennem borusu gibi çalan sirenleri kulaklarında yankılanırken panik içinde sığınaklara koşuyorlar. Demir kubbe ise elek gibi füze geçiriyor...

Eğitim durumları ne olursa olsun, siyasi bilinci, kişisel çıkarla şekillenen insanların çoğunlukta olduğu toplumlar siyasi iktidarı da belirliyor. Esasen, seçim rüşvetleri vererek iktidar olanlar da işin başında ahlâksızlık yaptıkları için başlarını taşlara çarpana kadar tutturdukları bu yoldan ayrılamıyor.

Belirli bir zaman içinde güçleniyor ve diktatörleşiyorlar. Öyle bir an geliyor ki, halk uyanıyor ve muhalefeti desteklemeye başlıyor. Bu sefer de Firavunlaşmış iktidarlar, kendi işledikleri hırsızlık-yolsuzluk suçlarını muhalefete yansıtarak, onları saf dışı etmeye çalışıyor. Böylece adalet yok ediliyor. Kimsenin kimseye güven kalmıyor... Dünyada böyle bir gidişat var!

Mehmet Akif, bir Firavun mumyasını ziyaret ederek, oradan devlet adamlarına ve bütün milletlere ders çıkarmaya çalışmış ama görülüyor ki sonuç yok... Zaten, Musa döneminde yaşayan firavunun kim olduğu net değil... O firavunun “İkinci Ramses” olduğu iddiası da var...

Bunun bir önemi yok. Firavunlaşanların değişmesi mümkün değil! Epstein skandalına karışmış Firavunların, ıslah olması ihtimali sıfırdır.

Günümüzün iktidar adayı liderlerini, Firavunlaşmasınlar diye belirli bir süre İkinci Amnofis’in mumyası ile baş başa kalmaya mecbur etmek, çözüm olur mu acaba?