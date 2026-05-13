Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor Gençlerbirliği'ni geriden gelerek 2-1 yenip adını üst üste üçüncü kez finale yazdırdı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği'nden Fıratcan Üzüm, saha içinde yaşanan gerilimden dolayı bordo mavili taraftarlardan özür diledi.

FIRATCAN ÜZÜM: 'TRABZONSPOR TARAFTARINI SİNİLENDİRDİYSEK KUSURA BAKMASINLAR'

Fıratcan Üzüm maçın ardından şunları söyledi:

“Bugün aslında çok güzel bir karşılaşma oldu. Bizim adımıza 5 altyapıdan oyuncu vardı. Çok güzel maç çıkardık. Aslında kazanabileceğimizi düşünüyorduk, kupada iyi işler yaptık. Ama buraya kadarmış. Trabzonspor’u tebrik ediyorum.

Maçın içinde bir pozisyon oldu. Ben geçmişte burada, Trabzonspor’da oynadım. Trabzonspor taraftarını çok seviyorum. Onları sinirlendirdiysek, onları üzdüysek kusura bakmasınlar. Maçın içinde gerginlik oluyor. Sadece orada aksiyonda yanlış bir kelime kullandığını gördüm arkadaşımın. Ben de onu korumak içgüdüsüyle gittim. Onları çok seviyorum.