ASELSAN tarafından geliştirilen DERİNGÖZ, Şanlıurfa'nın tarihi ve turistik kenti Halfeti'de Fırat Nehrinde araştırma ve gözetleme görevi yaptı.
Fırat Nehri’nde tarihi anlar: DERİNGÖZ su altını karış karış taradı
ASELSAN’ın DERİNGÖZ su altı aracı, TEKNOFEST öncesi Halfeti’de test edildi. Fırat Nehri ve Birecik Barajı’nda su altı yapılarını görüntülediKaynak: İHA
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ASELSAN tarafından geliştirilen DERİNGÖZ su altı aracı, TEKNOFEST öncesi Şanlıurfa'nın tarihi ve turistik kentinde test edildi.
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Fırat Nehri üzerindeki Birecik Barajı'nda inceleme ve gözetleme yapan DERİNGÖZ, su altında kalan yapıları kayda aldı.
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ASELSAN tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kısa sürede büyük ilgi gördü.
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