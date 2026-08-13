Adıyaman'da Fırat Nehri kıyısında yaşanan tehlikeli anlar ekipleri harekete geçirdi. Şanlıurfa-Adıyaman kara yolundaki Karababa Köprüsü çevresinde bulunan 6 kişi, Atatürk Barajı'nın kapaklarının açılmasıyla su seviyesinin yükselmesi sonucu mahsur kaldı.
ATATÜRK BARAJI'NIN KAPAKLARI AÇILDI
Olay, Karababa Köprüsü çevresinde meydana geldi. Nehir kıyısında bulunan vatandaşlar, suyun kısa sürede yükselmesi nedeniyle bulundukları bölgeden çıkamadı.
Çevrede bulunanların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
EKİPLER ZAMANA KARŞI YARIŞTI
Olay yerine ulaşan ekipler, yürüttükleri koordineli çalışma sonucu mahsur kalan 6 kişiyi güvenli şekilde kurtardı.
Kurtarma operasyonunun ardından vatandaşların güvenli bölgeye alındığı öğrenilirken, olay herhangi bir can kaybı yaşanmadan sona erdi.