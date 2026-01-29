İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Fırat Epözdemir, "terör örgütü propagandası yapmak" ve "terör örgütüne üye olmak" suçlamalarıyla yargılandı.

Mahkeme heyeti, sunulan delillerin yetersiz olduğunu değerlendirerek Epözdemir hakkında beraat kararı verdi.

ADLİYE ÇIKIŞINDA DESTEK AÇIKLAMASI

Duruşma sonrası adliye önünde toplanan kalabalık arasında İstanbul Barosu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, baro yönetim kurulu üyeleri, uluslararası gözlemciler ve çok sayıda meslektaş yer aldı.

Grup, beraat kararını memnuniyetle karşıladı ve ortak bir açıklama yaptı. Baro Başkanından Yargı Bağımsızlığı Vurgusu Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, yaptığı açıklamada kararın önemine dikkat çekti.

Kaboğlu, "Bu kararla Türkiye'de bağımsız yargıçlar olduğunu da gördük" diyerek, yargı sistemindeki olumlu bir gelişmeye işaret etti.