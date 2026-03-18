Küçükçekmece ve Ümraniye'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, aranması olan bazı kişileri TIR'ın gizli bölmelerinde saklayarak yurt dışına çıkardığı belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, "İnsan Kaçakçılığı" ve "Kara Para Aklama" suçlarına yönelik geniş kapsamlı bir çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, bir şebekenin Balkan rotasını kullanarak, haklarında arama kaydı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişileri illegal yollarla yurt dışına çıkardığı belirlendi.

TIR BÖLMELERİ VE SAHTE VİZE YÖNTEMİ

Polis ekiplerinin tespitlerine göre; şüphelilerin, firari şahısları tırların gizli bölmelerine saklayarak veya sahte vize temin ederek hava yoluyla yurt dışına kaçırdıkları öğrenildi. Şebekenin, bu faaliyetlerden elde ettikleri suç gelirlerini ise deşifre olmamak adına üçüncü kişiler üzerinden aklama girişiminde bulundukları tespit edildi.

EŞ ZAMANLI BASKINDA ALTINLAR ELE GEÇİRİLDİ

Soruşturma kapsamında operasyon düzenleyen ekipler, 17 Mart Salı günü saat 06.30’da Küçükçekmece ve Ümraniye'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda suçtan elde edildiği değerlendirilen; 940 gram altın, 380 bin TL ve 3 bin 100 dolar nakit paraya el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.