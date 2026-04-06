İstanbul'da yaşayan e-sporcu İlkan Saydan, 2024 yılında kız arkadaşına şiddet uyguladığı öne sürülerek tutuklandı, 2025'te de cezaevinden firar etti. Tuzla'da yakalanan Saydan'ın 21 suçtan arandığı ve 7 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

İstanbul merkezli e-spor oyuncusu İlkan Saydan, kamuoyunun gündemine ilk kez 2024 senesinde gelmişti. Kız arkadaşına şiddet uyguladığı suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilen ve cezaevinde 1.5 yıl kaldığı iddia edilen Saydan, 4 Temmuz 2025'te firar etti ve bunun ardından sosyal medya üzerinden yayınlanan bir şov programına bile katıldı.

KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI VAR

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucu Tuzla'da gözaltına alınan Saydan'ın, hakkında "Özel Hayata İlişkin Görüntü ve Sesleri İfşa Etmek, Cinsel Taciz, Hırsızlık, Dolandırıcılık, Basit Tehdit ve Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" gibi suçlardan 21 adet aranması olduğu ortaya çıktı.

Ayrıca dokuz aydır firari olan Saydan hakkında kesinleşmiş 7 yıl 4 ay hapis cezası bulunduğu belirtildi. Gözaltına alınmasının ardından adliyeye sevk edilen Saydan, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.