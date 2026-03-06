Sakarya’nın Erenler ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis operasyonuyla yakalandı. Operasyon sırasında mahallede kısa süreli arbede yaşandı.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma” suçundan 9 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 42 yaşındaki E.A.’nın cezaevinden izinli çıktıktan sonra geri dönmediğini belirledi.
Ekiplerin yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonucu firari hükümlünün Yeni Mahalle’de bir adreste saklandığı tespit edildi.
Belirlenen adrese 5 Mart’ta operasyon düzenleyen polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak istedikleri sırada evdekilerin ve çevredeki bazı kişilerin müdahalesiyle karşılaştı. Mahallede yaşanan arbede sırasında kaçmaya çalışan E.A., bölgeye sevk edilen takviye ekiplerin müdahalesiyle yakalandı.
Gözaltına alınan firari hükümlünün emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.
Öte yandan operasyon sırasında yaşananlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.