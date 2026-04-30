Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona daha imza attı. Ekipler, dolandırıcılık, hükümlü ve tutuklunun kaçması, güveni kötüye kullanma ve vergi usul kanunine muhalefet gibi suçlardan aranan ve hakkında kesinleşmiş 10 yıl 8 ay hapis cezası bulunan C.U.’nun hastanede olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler, şüpheliyi Salihli Devlet Hastanesinde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan firari hükümlü, daha sonra Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.