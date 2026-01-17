İstihbarat Şube ekipleri hakkında arama kararı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Menderes Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de destek verdiği çalışmada; 'Kasten öldürme' ile 'Hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından aranan ve çok sayıda suç kaydı bulunduğu belirtilen S.A.'nın, bir hobi bahçesinde saklandığı anlaşıldı.

SİLAH VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

13 Ocak'ta düzenlenen operasyonda yapılan aramada; 1 otomatik silah, 179 fişek, 1054,6 gram esrar, 736,29 gram kokain, 46 sentetik hap, hassas terazi, 114 bin TL ve 1 ABD doları ele geçirildi. Gözaltına alınan S.A., B.E. ve C.T. tutuklandı.