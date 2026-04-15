Isparta'da polis ekiplerince, 25 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, yakalanarak cezaevine gönderildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyonlar yapıldı. Yürütülen çalışmalarda, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti' suçundan hakkında 25 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Yakalanan firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.



