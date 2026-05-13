Gemerek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların tespit edilerek yakalanmasına yönelik gerçekleştirdiği denetim ve uygulamalarda önemli bir operasyona imza attı. Yapılan kimlik sorgularında, hırsızlık suçundan 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan P.C. isimli şahıs gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından hükümlü, Sivas Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Konuya ilişkin emniyet tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanarak kamuoyuna saygıyla duyuruda bulunuldu.