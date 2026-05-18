Aydın’ın İncirliova ilçesinde hırsızlık suçundan hakkında 7 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 15 Mayıs 2026 tarihinde İncirliova ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
"Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kullanmak Suretiyle Hırsızlık" suçundan aranan Ş.Y. (34) isimli şahıs, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Yakalanan hükümlü, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.