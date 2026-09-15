Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.
Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, “kendisini kamu görevlisi ve banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtmak suretiyle dolandırıcılık” suçundan hakkında kesinleşmiş 11 yıl 6 ay hapis cezası bulunan H.Y.’nin İstanbul’un Kağıthane ilçesinde bulunduğu tespit edildi.
Bunun üzerine İstanbul’a görevlendirilen JASAT ekipleri operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda H.Y. yakalandı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Gümüşhane’de işlediği dolandırıcılık suçu nedeniyle hakkında kesinleşmiş 11 yıl 6 ay hapis cezası bulunan H.Y., işlemlerinin ardından adli makamlara çıkarıldı.
H.Y., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bakırköy Metris 1 No’lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.