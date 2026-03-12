Edinilen bilgiye göre, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, firari hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, çeşitli suçlardan kesinleşmiş cezaları olan baba ve iki oğlunun bir adreste saklandığı belirlendi.

Ekipler, söz konusu adrese operasyon düzenledi ve baba ile iki oğlunu binanın yangın merdiveninde saklanırken yakaladı.Yakalanan şüphelilerden baba Cumali T. (60)’nin yağma suçundan 10 yıl, oğlu Mert T. (29)’nin ruhsatsız silah bulundurmak ve kullanmak suçundan 5 yıl 6 ay, diğer oğlu Taner T. (28)’nin ise dolandırıcılık suçundan 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Taner T.’nin ayrıca başta ruhsatsız silah olmak üzere 14 farklı suçtan arandığı tespit edildi. Emniyete götürülen baba ve iki oğlu, işlemlerinin ardından adliyeye, oradan da cezaevine sevk edildi.