İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentia'nın sahibi olan Rocco Commisso 76 yaşında Amerika Birleşik Devletleri'nde hayatını kaybetti. İtalyan asıllı ABD'li iş adamı Rocco Commisso için "uzun süren tıbbi tedavinin ardından" hayatını kaybettiğini belirtildi.

Futbola Olan Tutkusu

Rocco Commisso, 2019 yılında Fiorentina'nın yeni sahibi olmuştu. Futbola olan sevgi ve tutkusuyla biliniyordu. 1967 ve 1970 yılları arasında Columbia Lions'ta oynadı ve sezonu namağlup tamamlayan birinci sınıf takımının bir ismiydi.

Gençlere Her Zaman Destek Oldu

Rocco Commisso, ailesiyle birlikte gençlere her zaman destek olmaya çalıştı; yıllar boyunca sayısız öğrenci gence burs verdi.

