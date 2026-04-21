Finlandiya, son dönemde ülkenin güneydoğu kesimlerinde meydana gelen insansız hava araçları (İHA) kazalarının ardından toprak bütünlüğünü gözetmek için yedek askerleri göreve çağırmayı planlıyor.

Finlandiya Silahlı Kuvvetlerince konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, yedek askerlerin eğitimlerini yenilemeleri için çağrıldığı belirtilerek, bu askerlerin devreye alınmalarındaki amacın toprak bütünlüğünü gözetmek olduğu kaydedildi.

Finlandiya Savunma Bakanı Antti Hakkanen de ulusal medyaya yaptığı açıklamada, yedek askerlerin somut olarak ilk kez görevlendirileceğini söyleyerek, "Yedek askerlerin desteğine ihtiyaç duyduğumuz bir dönemdeyiz." diye konuştu.

Silahlı Kuvvetlerce daha önce yapılan açıklamada, ülkenin güneydoğusunda Ukrayna'ya ait olduğu düşünülen 4 İHA'nın düştüğü belirtilmiş, arazi veya denizde daha fazla İHA olabileceği ihtimalinin değerlendirildiği söylenmişti.

Açıklamada, Finlandiya'ya yönelik askeri bir tehdit bulunmadığının altı çizilmişti.