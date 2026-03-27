Thorsten Fink, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, başarı kavramının sadece lig sıralamasıyla değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı.

Samsunspor’un hedeflerini her zaman yukarıda tutmaya çalıştıklarını belirten Fink, öncelikli amaçlarının Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanarak Avrupa kupalarına katılmak olduğunu söyledi. Ancak kupada elenseler bile sezonun başarısız sayılmaması gerektiğini ifade etti:

“Ligde 7. hatta 6. sırada bitirmek bile başarısızlık değildir. Başarı sadece sıralamayla ölçülmemeli. Uzun vadeli planlama, genç oyuncuların gelişimi ve kulüp ekonomisine katkı sağlayan transferler de başarının bir parçasıdır.”

Zor dönemler geçirdiklerini ancak şu an ligde 7. sırada olduklarını hatırlatan Alman teknik adam, ilk 5 hedefi için mücadele ettiklerini söyledi. Kısa sürede büyük hedeflere ulaşmanın kolay olmadığını belirten Fink, kulübün uzun vadeli vizyonuna dikkat çekti.

“GALATASARAY’IN HOCASI OLSAYDIM…”

Fink, takımının istatistiksel olarak iyi performans gösterdiğini ifade ederek şunları dile getirdi:

“Son maçlarda topa daha çok sahip olan, hücumda daha üretken bir takımız. Oyuncularımın karakteri çok iyi. Eğer Galatasaray’ın hocası olsaydım ve şampiyon olamasaydım, o zaman kendimi başarısız görebilirdim. Ama burada uzun vadeli bir proje yürütüyoruz.”

KADRO PLANLAMASI VE EKSİKLER

Fink, gelecek sezon Avrupa hedefi için kupayı kazanmanın önemli olduğunu vurgularken, hem ligde hem kupada tüm maçları kazanmak istediklerini söyledi. Milli takımlarda bulunan oyuncular nedeniyle hazırlık sürecinin tam verimli geçmediğini belirtti.

Sakatlıktan dönen Emre Kılınç ve Tanguy Coulibaly’nin takıma alternatif kattığını ifade eden Fink, bu oyunculardan birinin ilk 11’de başlayabileceğini dile getirdi.

Evlerinde oynayacakları Konyaspor maçının önemine değinen deneyimli teknik adam, sadece bu sezonu değil gelecek sezonu da düşünerek hareket ettiklerini sözlerine ekledi.

Öte yandan Samsunspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürürken antrenmanda bazı oyuncuların eksik olduğu bildirildi.