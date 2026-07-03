Fındıkta yüksek rekolte beklentisi: Temmuz ayındaki risklere dikkat

Mevcut tablonun çiftçiyi mutlu edecek seviyede olduğunu belirten Şube Başkanı Pehlevan, hasada kadar olan dönemin iyi yönetilmesi gerektiğini ifade etti. Pehlevan, "Bu yıl fındıkta son dönemin en yüksek çotanak miktarına ulaştık. Ancak temmuz ayı, bu yüksek rekolte beklentisi açısından oldukça riskli bir süreç. Aşırı yüksek sıcaklıklar, yetersiz yağışlar, kahverengi kokarca istilası ve külleme hastalığı gibi etkenler rekolteyi ciddi şekilde aşağı çekebilir. Riskler hasat gününe kadar devam ettiği için üreticilerimiz bahçelerini çok yakından takip etmeli. Herhangi bir zararlı böcek görüldüğünde vakit kaybetmeden biyolojik, mekanik ya da kimyasal mücadele yöntemlerine başvurulmalıdır" uyarısında bulundu.