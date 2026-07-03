Türkiye'nin en önemli ihraç ürünlerinin başında gelen fındıkta, bu yıl son yılların en yüksek rekoltelerinden birinin elde edilmesi bekleniyor. Bahçelerdeki çotanak yoğunluğu üreticinin yüzünü güldürürken, uzmanlar hasat dönemine kadar geçecek sürecin kritik riskler barındırdığı konusunda uyarılarda bulunuyor. Ziraat Mühendisleri Odası Trabzon Şube Başkanı Cemil Pehlevan, özellikle temmuz ayında görülebilecek olumsuz hava şartları ve tarımsal zararlılara karşı üreticilerin teyakkuzda olması gerektiğini vurguladı.
Fındıkta yüksek rekolte beklentisi: Temmuz ayındaki risklere dikkat
Ziraat Mühendisleri Odası Trabzon Şube Başkanı Cemil Pehlevan, çotanak miktarı açısından son yılların en verimli sezonlarından birinin yaşandığını ancak kahverengi kokarca zararlısı, külleme hastalığı ve temmuz ayı sıcaklıklarının rekolteyi olumsuz etkileyebileceğini belirtti.Kaynak: İHA
Mevcut tablonun çiftçiyi mutlu edecek seviyede olduğunu belirten Şube Başkanı Pehlevan, hasada kadar olan dönemin iyi yönetilmesi gerektiğini ifade etti. Pehlevan, "Bu yıl fındıkta son dönemin en yüksek çotanak miktarına ulaştık. Ancak temmuz ayı, bu yüksek rekolte beklentisi açısından oldukça riskli bir süreç. Aşırı yüksek sıcaklıklar, yetersiz yağışlar, kahverengi kokarca istilası ve külleme hastalığı gibi etkenler rekolteyi ciddi şekilde aşağı çekebilir. Riskler hasat gününe kadar devam ettiği için üreticilerimiz bahçelerini çok yakından takip etmeli. Herhangi bir zararlı böcek görüldüğünde vakit kaybetmeden biyolojik, mekanik ya da kimyasal mücadele yöntemlerine başvurulmalıdır" uyarısında bulundu.
Şu anki görsel yoğunluğun kesin bir başarı anlamına gelmediğini hatırlatan Pehlevan, hastalıkların yaratacağı fireye odaklanılması gerektiğine dikkat çekti. Kokarca zararlısı ve külleme hastalığının fındığın hem kalitesini hem de miktarını doğrudan etkilediğini belirterek, "Evet, rekolte çok yüksek görünüyor ancak bu hastalık ve zararlıların oluşturacağı kayıpları düştükten sonra elimizde kalacak net ürüne bakmamız gerekiyor. Bu nedenle hasat tamamlanmadan kesin bir hüküm vermek doğru olmayacaktır" dedi.
Türkiye'nin küresel fındık üretiminin yaklaşık yüzde 75'ini tek başına karşıladığını hatırlatan Cemil Pehlevan, Karadeniz Bölgesi'nde yetişen ürünün stratejik önemine değindi. Bölgedeki deniz buharlaşmasının fındığa benzersiz bir aroma kazandırdığını söyleyen Pehlevan, "Bu fındığın aromasını dünyanın başka hiçbir yerinde yakalamak mümkün değil. Türkiye olarak fındık ihracatından yaklaşık 2,5 milyar dolarlık bir gelir elde ediyoruz. Dönemsel olarak fındığın değerini düşürmeye çalışan politikalara karşı bu üretimden asla vazgeçmemeliyiz. Bu milli değere sahip çıkmalı, üreticimizi daha fazla desteklemeli ve tarımsal istihdamı bu alana yönlendirmeliyiz" ifadelerini kullandı.