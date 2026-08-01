Fındıkta servet kazandıran tavsiye: Uzmanı ‘Sakın bu hatayı yapmayın’ deyip açıkladı

'ERKEN HASAT CEBE ZARAR'

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, erken toplanan fındığın su oranının yüksek olması nedeniyle randıman ve kilo kaybı yaşanabileceğini ifade eden Koçak, üreticilerin açıklanacak resmi hasat tarihlerine mutlaka uyması gerektiğini vurguladı.

Koçak, "Erken toplanan fındıklarda su oranı yüksek olduğu için hızlı su kaybıyla birlikte bezik oluşur. İyi kurutulmadığı takdirde bu durum randıman ve kilo kaybına neden olur. Bu da üreticimizin cebine girecek paranın azalması anlamına gelir. Bu nedenle acele edilmemesi gerekiyor" diye konuştu.