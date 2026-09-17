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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Arslan Soydan, TMO ile serbest piyasa arasındaki fiyat farkına dikkat çekerek üreticiye TMO’yu işaret etti.

ZİRAAT ODALARINDAN TMO’YA ZİYARET

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Ordu Perşembe Ziraat Odası Başkanı Arslan Soydan, bazı ziraat odası başkanlarıyla birlikte Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Başmüdürü Yusuf Akay’ı ziyaret etti. Görüşmede TMO’nun fındık alımları, üreticilerin talepleri, alım sürecinde yapılması gerekenler ve öneriler ele alındı.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Soydan, TMO ile serbest piyasa arasındaki fiyat farkına özellikle dikkat çekti.

“TMO ALIMLARI ÇOK DAHA ÖNEMLİ HALE GELDİ”

Soydan, üreticinin TMO’ya ilgisinin arttığını belirterek şunları söyledi:

“TMO fındık alımlarında üreticilerimizin talepleri, yapılması gerekenler ve öneriler görüşüldü. TMO ile serbest piyasa arasındaki 70-80 TL olan fiyat farkı karşısında TMO fındık alımlarının ne kadar önemli olduğu, talepler arttıkça yeni depoların açıldığı ve günlük alım miktarlarının artırıldığı ve devamlılığı görüşüldü.”

“ÜRETİCİ FINDIĞINI ŞEFFAF ŞEKİLDE VEREBİLMELİ”

TMO’ya ürün tesliminde uygulanan kriterlerin de görüşmenin gündeminde olduğunu kaydeden Soydan, şöyle devam etti:

“Üreticilerimizin kriterler doğrultusunda şeffaf bir şekilde TMO’ya fındık verebilmesi için gerekli istişarelerde bulunduk. Üreticilerimizin TMO’ya yoğun bir talebi olduğu, TMO’nun da gelen fındıkların tamamına talip olduğu ve alımların bu şekilde devam edeceğini görüştük.”

“70-80 LİRALIK FİYAT FARKI KABUL EDİLEMEZ”

Soydan, TMO ile serbest piyasa arasındaki makasın üretici açısından kabul edilebilir olmadığını belirterek üreticilere de çağrıda bulundu:

“TMO ile serbest piyasa arasındaki 70-80 TL fiyat farkı kabul edilemez. Üreticilerimizin bu şartlarda imkanları doğrultusunda TMO’yu tercih etmeleri önemlidir. TMO Başmüdürümüze misafirperverliğinden dolayı teşekkür ediyoruz.”